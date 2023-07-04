Kayıt Ol
Önceki / Albon, Avusturya'da kaçan puanlardan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyor Sonraki / Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın takımla olan yeni Formula 1 sözleşmesinin imzalanmasındaki gecikmelerin parayla ilgisi olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Alman üretici, ortaklıklarını uzatmak için haftalardır Hamilton ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde hem Mercedes hem de Hamilton, konuyu görüşmek üzere birkaç toplantı düzenleyerek yakın zamanda anlaşacaklarına dair iyimserliklerini dile getirdiler. Ancak hâlâ hiçbir şey imzalanmadı.

Mercedes takım patronu Wolff, Avusturya Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada, Britanya Grand Prix'sinden önce sözleşmeye dair başka bir gelişme olmayacağını söyledi.

Yaşanan bu gecikme, anlaşmada önemli engeller olabileceği ve her iki tarafın yollarını ayırması olasılığı yönündeki spekülasyonları iyice arttırdı.

Ancak Wolff, bu iddiaları reddetti ve görüşmelerin bu kadar uzun sürmesinin tek nedeninin son ayrıntıları düzenleme isteği olduğunu söyledi.

"Her ayrıntıyı en ince ayrıntısına kadar halletmek istiyoruz ve ortada para ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık yok. Bu gelecekle, neyi doğru yapmak ve optimize etmek istediğimizle ilgili."

"Artık süre, para gibi konular hakkında konuşmuyoruz."

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın Mercedes'teki geleceğine ilişkin spekülasyonlar, Avusturya GP'de pilotun ve takımın yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle iyice arttı.

Hamilton yarış boyunca pist limitlerinden şikayet etti ve W14'ün performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu durum, Wolff'un bizzat müdahale ederek Hamilton'a sadece 'araca sürmeye odaklanmasını' söylemesine neden oldu.

Bazıları Wolff'un hareketini 'gerginlik' olarak yorumlarken, Wolff bu iddiaları reddetti.

"Onunla telefon konuşmalarımızı duymalısınız, yarıştaki telsiz mesajı hiçbir anlam ifade etmiyor."

"Bence takım olarak kötü bir hafta sonu geçirdik ve bu bizi daha da güçlü kılıyor."

Wolff, Mercedes'in halihazırda zor bir hafta sonu geçirdiğini ve yarış esnasında olası bir fırsatı kaçırmamak adına o an telsiz mesajına dahil olduğunu söyledi. 

"Pist limitleri ve bunların uygulanıp uygulanmadığı hakkında çok tartıştık."

"Performans göstermeyen bir araçtan en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmak ve bütün fırsatları değerlendirdiğimizden emin olmak istedim."

paylaşım
yorumlar

Albon, Avusturya'da kaçan puanlardan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

Formula 1
Avusturya GP

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

Formula 1
Avusturya GP

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?

Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?

Formula 1
Avusturya GP

Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi? Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"

Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"

Formula 1
Avusturya GP

Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü" Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"

Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"

Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"

Formula 1
Avusturya GP

Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı" Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"

Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"

Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"

Formula 1
Avusturya GP

Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu" Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Formula 1
Avusturya GP

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Formula 1

Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak" Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Formula 1
Avusturya GP

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz" Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Son Haberler

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

F1 Formula 1
Avusturya GP

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

F1 Formula 1
Avusturya GP

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol