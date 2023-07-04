Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Alman üretici, ortaklıklarını uzatmak için haftalardır Hamilton ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde hem Mercedes hem de Hamilton, konuyu görüşmek üzere birkaç toplantı düzenleyerek yakın zamanda anlaşacaklarına dair iyimserliklerini dile getirdiler. Ancak hâlâ hiçbir şey imzalanmadı.

Mercedes takım patronu Wolff, Avusturya Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada, Britanya Grand Prix'sinden önce sözleşmeye dair başka bir gelişme olmayacağını söyledi.

Yaşanan bu gecikme, anlaşmada önemli engeller olabileceği ve her iki tarafın yollarını ayırması olasılığı yönündeki spekülasyonları iyice arttırdı.

Ancak Wolff, bu iddiaları reddetti ve görüşmelerin bu kadar uzun sürmesinin tek nedeninin son ayrıntıları düzenleme isteği olduğunu söyledi.

"Her ayrıntıyı en ince ayrıntısına kadar halletmek istiyoruz ve ortada para ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık yok. Bu gelecekle, neyi doğru yapmak ve optimize etmek istediğimizle ilgili."

"Artık süre, para gibi konular hakkında konuşmuyoruz."

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın Mercedes'teki geleceğine ilişkin spekülasyonlar, Avusturya GP'de pilotun ve takımın yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle iyice arttı.

Hamilton yarış boyunca pist limitlerinden şikayet etti ve W14'ün performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu durum, Wolff'un bizzat müdahale ederek Hamilton'a sadece 'araca sürmeye odaklanmasını' söylemesine neden oldu.

Bazıları Wolff'un hareketini 'gerginlik' olarak yorumlarken, Wolff bu iddiaları reddetti.

"Onunla telefon konuşmalarımızı duymalısınız, yarıştaki telsiz mesajı hiçbir anlam ifade etmiyor."

"Bence takım olarak kötü bir hafta sonu geçirdik ve bu bizi daha da güçlü kılıyor."

Wolff, Mercedes'in halihazırda zor bir hafta sonu geçirdiğini ve yarış esnasında olası bir fırsatı kaçırmamak adına o an telsiz mesajına dahil olduğunu söyledi.

"Pist limitleri ve bunların uygulanıp uygulanmadığı hakkında çok tartıştık."

"Performans göstermeyen bir araçtan en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmak ve bütün fırsatları değerlendirdiğimizden emin olmak istedim."