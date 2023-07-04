Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"
Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın takımla olan yeni Formula 1 sözleşmesinin imzalanmasındaki gecikmelerin parayla ilgisi olmadığı konusunda ısrar ediyor.
Alman üretici, ortaklıklarını uzatmak için haftalardır Hamilton ile görüşmelerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde hem Mercedes hem de Hamilton, konuyu görüşmek üzere birkaç toplantı düzenleyerek yakın zamanda anlaşacaklarına dair iyimserliklerini dile getirdiler. Ancak hâlâ hiçbir şey imzalanmadı.
Mercedes takım patronu Wolff, Avusturya Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada, Britanya Grand Prix'sinden önce sözleşmeye dair başka bir gelişme olmayacağını söyledi.
Yaşanan bu gecikme, anlaşmada önemli engeller olabileceği ve her iki tarafın yollarını ayırması olasılığı yönündeki spekülasyonları iyice arttırdı.
Ancak Wolff, bu iddiaları reddetti ve görüşmelerin bu kadar uzun sürmesinin tek nedeninin son ayrıntıları düzenleme isteği olduğunu söyledi.
"Her ayrıntıyı en ince ayrıntısına kadar halletmek istiyoruz ve ortada para ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık yok. Bu gelecekle, neyi doğru yapmak ve optimize etmek istediğimizle ilgili."
"Artık süre, para gibi konular hakkında konuşmuyoruz."
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton'ın Mercedes'teki geleceğine ilişkin spekülasyonlar, Avusturya GP'de pilotun ve takımın yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle iyice arttı.
Hamilton yarış boyunca pist limitlerinden şikayet etti ve W14'ün performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu durum, Wolff'un bizzat müdahale ederek Hamilton'a sadece 'araca sürmeye odaklanmasını' söylemesine neden oldu.
Bazıları Wolff'un hareketini 'gerginlik' olarak yorumlarken, Wolff bu iddiaları reddetti.
"Onunla telefon konuşmalarımızı duymalısınız, yarıştaki telsiz mesajı hiçbir anlam ifade etmiyor."
"Bence takım olarak kötü bir hafta sonu geçirdik ve bu bizi daha da güçlü kılıyor."
Wolff, Mercedes'in halihazırda zor bir hafta sonu geçirdiğini ve yarış esnasında olası bir fırsatı kaçırmamak adına o an telsiz mesajına dahil olduğunu söyledi.
"Pist limitleri ve bunların uygulanıp uygulanmadığı hakkında çok tartıştık."
"Performans göstermeyen bir araçtan en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmak ve bütün fırsatları değerlendirdiğimizden emin olmak istedim."
Albon, Avusturya'da kaçan puanlardan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyor
Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?
Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"
Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü" Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"
Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"
Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı" Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"
Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"
Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu" Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"
Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak" Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"
Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"
Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz" Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"
Son Haberler
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"
McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.