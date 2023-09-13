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Mercedes: "Hamilton'ın sözleşme süreci pazarlama detayları nedeniyle uzadı"

Mercedes, Lewis Hamilton'ın sözleşme sürecinin uzamasının ana sebebi olarak pazarlama kaynaklı detayları gösteriyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Aylardır mevcut takımı Mercedes ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konuşulan Hamilton ile ilgili başta emeklilik ve Ferrari'ye geçiş olmak üzere birçok spekülasyon bulunmaktaydı.

Tüm bu spekülasyonlar yaklaşık 1.5 hafta kadar önce sona erdi, nitekim Hamilton iki yıllık bir sözleşmeyle Mercedes'te kalmaya karar verdi.

11 senedir Mercedes'te bulunan ve takımla altı şampiyonluk yaşayan Hamilton, böylece 40 yaşına kadar F1'de kalmayı da garantiledi.

Sözleşme süreciyle ilgili konuşan takım patronu Toto Wolff ise aslında her şeyin erkenden sonuçlandığını fakat bazı detaylar nedeniyle gecikme yaşadıklarını söyledi.

Wolff, "Aslına bakarsanız, Haziran-Temmuz gibi Lewis ile ana maddeler üstünde anlaşmaya varmıştık. Bu süreçte bazı ufak detaylar ortaya çıktı, sonra da yaz arası geldi." 

"Bu detaylar daha çok pazarlama gibi konularla ilgiliydi, önemli detaylar değillerdi ancak zaman aldılar. Avukatların da epey çaba sarf etmesi gerekti." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Photo by: Erik Junius

Hamilton gibi yedi kez şampiyonluğa ulaşmış bir figürün devam etmesi, spora ilgiyi arttırmak için uğraş veren F1 CEO'su Stefano Domenicali'yi de memnun etmiş vaziyette.

Domenicali, "Lewis'in kararından ötürü oldukça mutluyum. Kendisi muazzam bir pilot ve sadece tek bir hedefi var: sekizinci şampiyonluk."

"Formda olduğundan, takıma ve kendisine güvendiğinden eminim, sportif açıdan da bakarsak bizimle olduğunu bilmek güzel."

"Dahası, Lewis farklı dünyaların insanlarını da F1'e bağlayabilen bir adam, ki bu da büyük resme baktığımızda kesinlikle iyi haber." dedi.

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