Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton'ın sprint yarışına gridden başlamasına izin verildi
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Mercedes, Hamilton'ın sıralamalarda diskalifiye edilmesine itiraz etmeyecek

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Mercedes, Lewis Hamilton'ın Brezilya GP'si sıralamalarından diskalifiye edilmesi, böylece Cumartesi günkü sprint yarışına son sıradan başlaması kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Mercedes, Hamilton'ın sıralamalarda diskalifiye edilmesine itiraz etmeyecek

Hamilton, sprint yarışı için Cuma günü yapılan sıralamalarda, F1'deki şampiyona rakibi Max Verstappen'in 0.4 saniye önünde yer alarak pole pozisyonunu aldı. 

Ancak seans ardından yapılan teknik kontrollerde Hamilton'ın aracındaki DRS'nin kurallara aykırı olduğu ortaya çıktı ve Mercedes, FIA hakemleri tarafından çağırıldı.

Cuma günü akşamı yapılan dinlemenin ardından hakemler, daha fazla kanıt toplamak amacıyla kararı sabah açıklayacaklarını belirtseler de ikinci antrenmanlara kadar bir karar açıklanmadı.

İkinci antrenman seansının ardından hakemler, her ne kadar Mercedes tarafından istenerek bir hile yapıldığı ortada olmasa dahi, suça etki eden nedenler bulunmasından dolayı Hamilton'ın sıralamalardan diskalifiye edildiğini açıkladılar.

Mercedes'in bu karara itiraz etme hakkı vardı ve eğer bunu yapsalardı - takımın açıklamalarına göre - Hamilton sprint yarışı için yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı.

Ancak takım, 24 turluk sprint yarışı öncesinde karara itiraz etmeyeceğini açıkladı ve şunları söyledi: "Biz, bu dünya şampiyonluklarını pist üzerinde kazanmak istiyoruz."

 

Böylece Hamilton, takımın araçta herhangi bir değişiklik yaparak pit yolundan başlama seçeneğini kabul etmemesi nedeniyle, bugün yapılacak olan sprint yarışa son sıradan başlayacak.

paylaşım
yorumlar
Hamilton'ın sprint yarışına gridden başlamasına izin verildi
Önceki haber

Hamilton'ın sprint yarışına gridden başlamasına izin verildi
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Horner: "Verstappen ceza alırsa şaşırırım" Brezilya GP
Formula 1

Horner: "Verstappen ceza alırsa şaşırırım"

Hamilton: "Mercedes aracı, 'istediğim her şeyi' verdi" Brezilya GP
Formula 1

Hamilton: "Mercedes aracı, 'istediğim her şeyi' verdi"

Szafnauer: "Aston Martin'den ayrılmak gibi bir niyetim yok"
Formula 1

Szafnauer: "Aston Martin'den ayrılmak gibi bir niyetim yok"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi! Brezilya GP
Formula 1

Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!

Mercedes, Hamilton'ın neden motor cezası aldığına açıklık getirdi Brezilya GP
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın neden motor cezası aldığına açıklık getirdi

Red Bull: “Hamilton’ın grid cezası, bizim için bir şey değiştirmiyor” Brezilya GP
Formula 1

Red Bull: “Hamilton’ın grid cezası, bizim için bir şey değiştirmiyor”

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Meksika'da ilk viraja gelirken hava koridoru için yaptıkları planı açıkladı Meksika GP
Formula 1

Mercedes, Meksika'da ilk viraja gelirken hava koridoru için yaptıkları planı açıkladı

Wolff: "Mercedes, şampiyonluğun ellerinden kayıp gittiğini kabul etmiyor" Meksika GP
Formula 1

Wolff: "Mercedes, şampiyonluğun ellerinden kayıp gittiğini kabul etmiyor"

Bottas: "Ricciardo bugün yarışımı mahvetti" Meksika GP
Formula 1

Bottas: "Ricciardo bugün yarışımı mahvetti"

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ın sıralamalarda diskalifiye edilmesine itiraz etmeyecek
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın sıralamalarda diskalifiye edilmesine itiraz etmeyecek

Hamilton'ın sprint yarışına gridden başlamasına izin verildi
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın sprint yarışına gridden başlamasına izin verildi

Brezilya GP öncesi: Sprint sıralama yarışının gridi
Formula 1 Formula 1

Brezilya GP öncesi: Sprint sıralama yarışının gridi

Resmi: Hamilton, sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Hamilton, sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.