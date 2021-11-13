Mercedes, Hamilton'ın sıralamalarda diskalifiye edilmesine itiraz etmeyecek

Hamilton, sprint yarışı için Cuma günü yapılan sıralamalarda, F1'deki şampiyona rakibi Max Verstappen'in 0.4 saniye önünde yer alarak pole pozisyonunu aldı.

Ancak seans ardından yapılan teknik kontrollerde Hamilton'ın aracındaki DRS'nin kurallara aykırı olduğu ortaya çıktı ve Mercedes, FIA hakemleri tarafından çağırıldı.

Cuma günü akşamı yapılan dinlemenin ardından hakemler, daha fazla kanıt toplamak amacıyla kararı sabah açıklayacaklarını belirtseler de ikinci antrenmanlara kadar bir karar açıklanmadı.

İkinci antrenman seansının ardından hakemler, her ne kadar Mercedes tarafından istenerek bir hile yapıldığı ortada olmasa dahi, suça etki eden nedenler bulunmasından dolayı Hamilton'ın sıralamalardan diskalifiye edildiğini açıkladılar.

Mercedes'in bu karara itiraz etme hakkı vardı ve eğer bunu yapsalardı - takımın açıklamalarına göre - Hamilton sprint yarışı için yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı.

Ancak takım, 24 turluk sprint yarışı öncesinde karara itiraz etmeyeceğini açıkladı ve şunları söyledi: "Biz, bu dünya şampiyonluklarını pist üzerinde kazanmak istiyoruz."

Böylece Hamilton, takımın araçta herhangi bir değişiklik yaparak pit yolundan başlama seçeneğini kabul etmemesi nedeniyle, bugün yapılacak olan sprint yarışa son sıradan başlayacak.