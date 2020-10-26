Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı

Düşük yol tutuşu sebebiyle aldığı zayıf starttan sonra, ilk stintte lider olan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geçerek, sonrasında 25 saniye farkla yarışı kazanan Hamilton, 92. Grand Prix galibiyetini almayı başardı.

Yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda Hamilton, hafta sonu boyunca zorlandığı Portimao'da yarış için özel ayarlar seçtiğini söyledi.

Mercedes F1 pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin ise, hem Hamilton'a hem Bottas'a, Cumartesi sonrasında daha çok yere basma gücü üzerine ön kanat ayarı yapılması önerisinde bulunulduğunu söyledi.

Shovlin, Hamilton tarafından alınan ayar kararlarının, İngiliz pilotun lastik yönetimi ve lastik ısıtmasına yardımcı olduğunu söyledi, ki bu da Bottas'a karşı verdiği mücadelede büyük bir rol oynadı. Fin pilotun temposu, ilk stintin sonlarına doğru büyük bir düşüş yaşadı ve Bottas, ilk pit stoplar öncesinde lider olan takım arkadaşının dokuz saniye arkasında yer aldı.

Shovlin'in açıklamaları şu şekildeydi: "Cumartesi sabahı iki farklı kanat seviyesi denedik. Hafta sonuna daha hafif ayarlar ile başladık ve bu da kesinlikle en doğru karardı."

"Daha çok yere basma kuvveti olması bize bugün yardımcı olabilirdi, eğer hafif yağmur damlaları sert bir yağmura dönüşmüş olsaydı da durum böyle olurdu."

"Ancak Lewis, aracın dengesini lastiklerin her iki stint sonunda da kullanabileceği hakkında konuşuyor. Sıralamada durum tamamıyla lastik ısıtmayla alakalıydı, ısıyı istenen yere getirmekle alakalıydı."

"Yarışta ise zorlanan taraf solda bulunan lastikler oluyor ve sadece önü veya arkayı oldukça fazla ısıtmak istemiyorsunuz, çünkü sonrasında aracın dengesini kaybediyorsunuz."

"Lewis doğal olarak lastikleri saklamada çok iyi. Lastiklerin nerede zorlanmaya başladığı konusunda iyi bir hisse sahip. Ve lastikleri taze tutmayı da başarıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas yarışın ikinci stintinde yumuşak lastikleri kullanma çağrısında bulunsa da Mercedes, Fin pilotu, Hamilton ile aynı stratejide tutarak kendisini sert lastikle piste geri gönderdi.

Bottas, pite gelmeden önce lastiklerindeki titreşimin arttığını söylerken, Hamilton ise orta lastiklerin gayet iyi bir durumda olduğunu ve pite gelmeden önce, aynı set lastikle biraz yol katedebileceğini söyledi.

Pit stoplardan sonra Bottas, pit çıkışında tur bindireceği sürücülerin arkasında kaldı, böylece Hamilton ile olan fark daha da çok açıldı ve Fin pilot, lastiklerini aynı ısıda tutmakta zorlandı.

Shovlin açıklamalarında şunları söyledi: "Bence buradaki en önemli olan durum lastik ısısı, çünkü eğer yeterince ısı yaratamazsanız, yol tutuş sorunu yaşayacaksınız."

"Yarışların %90'ını bunun fazlasını yaşayarak geçiriyoruz ve tamamen lastik soğutmaya odaklanıyoruz, ancak bu sefer bunun tam tersini yaşadık çünkü hafif yağmur ve soğuk hava koşulları işimizi zorlaştırdı."

"Bunun en iyi örneğini sert lastiğe geçerken gördük. Lewis lastikleri gayet iyi, gayet hızlı şekilde çalıştırdı. Valtteri ise tur bindireceği grubun arkasında kaldı, bu da Valtteri'nin önündeki pilotların temposunda gideceği, doğal tempoda gidemeyeceği anlamına geliyordu ve o andan itibaren lastik ısılarında 10 derecelik bir fark vardı."

"Bu fark da neredeyse bir saniyelik tur zamanı olarak kendisini gösteriyor. Yani aslında asıl olay tamamıyla sıcaklık farkına dayanıyor."