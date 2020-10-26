Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes, Lewis Hamilton'ın Formula 1'in tüm zamanların en çok zafer rekorunu kırdığı Pazar günkü Portekiz Grand Prix'sindeki dominant galibiyetine yardımcı olan ayar çağrılarını anlattı.

Düşük yol tutuşu sebebiyle aldığı zayıf starttan sonra, ilk stintte lider olan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geçerek, sonrasında 25 saniye farkla yarışı kazanan Hamilton, 92. Grand Prix galibiyetini almayı başardı. 

Yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda Hamilton, hafta sonu boyunca zorlandığı Portimao'da yarış için özel ayarlar seçtiğini söyledi. 

Mercedes F1 pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin ise, hem Hamilton'a hem Bottas'a, Cumartesi sonrasında daha çok yere basma gücü üzerine ön kanat ayarı yapılması önerisinde bulunulduğunu söyledi. 

İlgili haberler:

Shovlin, Hamilton tarafından alınan ayar kararlarının, İngiliz pilotun lastik yönetimi ve lastik ısıtmasına yardımcı olduğunu söyledi, ki bu da Bottas'a karşı verdiği mücadelede büyük bir rol oynadı. Fin pilotun temposu, ilk stintin sonlarına doğru büyük bir düşüş yaşadı ve Bottas, ilk pit stoplar öncesinde lider olan takım arkadaşının dokuz saniye arkasında yer aldı. 

Shovlin'in açıklamaları şu şekildeydi: "Cumartesi sabahı iki farklı kanat seviyesi denedik. Hafta sonuna daha hafif ayarlar ile başladık ve bu da kesinlikle en doğru karardı."

"Daha çok yere basma kuvveti olması bize bugün yardımcı olabilirdi, eğer hafif yağmur damlaları sert bir yağmura dönüşmüş olsaydı da durum böyle olurdu."

"Ancak Lewis, aracın dengesini lastiklerin her iki stint sonunda da kullanabileceği hakkında konuşuyor. Sıralamada durum tamamıyla lastik ısıtmayla alakalıydı, ısıyı istenen yere getirmekle alakalıydı."

"Yarışta ise zorlanan taraf solda bulunan lastikler oluyor ve sadece önü veya arkayı oldukça fazla ısıtmak istemiyorsunuz, çünkü sonrasında aracın dengesini kaybediyorsunuz."

"Lewis doğal olarak lastikleri saklamada çok iyi. Lastiklerin nerede zorlanmaya başladığı konusunda iyi bir hisse sahip. Ve lastikleri taze tutmayı da başarıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas yarışın ikinci stintinde yumuşak lastikleri kullanma çağrısında bulunsa da Mercedes, Fin pilotu, Hamilton ile aynı stratejide tutarak kendisini sert lastikle piste geri gönderdi. 

Bottas, pite gelmeden önce lastiklerindeki titreşimin arttığını söylerken, Hamilton ise orta lastiklerin gayet iyi bir durumda olduğunu ve pite gelmeden önce, aynı set lastikle biraz yol katedebileceğini söyledi.

Pit stoplardan sonra Bottas, pit çıkışında tur bindireceği sürücülerin arkasında kaldı, böylece Hamilton ile olan fark daha da çok açıldı ve Fin pilot, lastiklerini aynı ısıda tutmakta zorlandı.

Shovlin açıklamalarında şunları söyledi: "Bence buradaki en önemli olan durum lastik ısısı, çünkü eğer yeterince ısı yaratamazsanız, yol tutuş sorunu yaşayacaksınız."

"Yarışların %90'ını bunun fazlasını yaşayarak geçiriyoruz ve tamamen lastik soğutmaya odaklanıyoruz, ancak bu sefer bunun tam tersini yaşadık çünkü hafif yağmur ve soğuk hava koşulları işimizi zorlaştırdı."

"Bunun en iyi örneğini sert lastiğe geçerken gördük. Lewis lastikleri gayet iyi, gayet hızlı şekilde çalıştırdı. Valtteri ise tur bindireceği grubun arkasında kaldı, bu da Valtteri'nin önündeki pilotların temposunda gideceği, doğal tempoda gidemeyeceği anlamına geliyordu ve o andan itibaren lastik ısılarında 10 derecelik bir fark vardı."

"Bu fark da neredeyse bir saniyelik tur zamanı olarak kendisini gösteriyor. Yani aslında asıl olay tamamıyla sıcaklık farkına dayanıyor."

 
Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"

Önceki haber

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı

35dk
2
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

3
Formula 1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

4
Formula 1

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

5
Formula 1

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı
F1

Mercedes, Hamilton'ın Portimao galibiyetine yardımcı olan ayar çağrısını anlattı

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"
F1

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"
F1

Seidl: "Yarışa liderlik yapmak güzel bir duyguydu"

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek
F1

F1, 2021 takvimi taslağını bugün takımlara gösterecek

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"
F1

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

Son Videolar

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları 07:49
Formula 1
1s

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.