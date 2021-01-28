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Formula 1 / Son dakika

"Mercedes, Hamilton'ın politik rolünü tamamen destekliyor olmayabilir"

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"Mercedes, Hamilton'ın politik rolünü tamamen destekliyor olmayabilir"
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, Editör

Neredeyse Şubat ayına gelmemize rağmen Mercedes ve Lewis Hamilton hâlâ bir sözleşme imzalamadılar. Ünlü motor sporları gazetecisi Joe Saward ise bu anlaşmanın imzalanacağına kesin gözüyle bakıyor, ancak bunun para nedeniyle olmadığını düşünüyor.

Missed Apex podcastine konuşan Saward'ın açıklamaları şu şekilde: "Lewis Hamilton'ın bir anda 'Ben artık bunu yapmayacağım' demesini beklemek mümkün değil."

"O, Michael Schumacher'in kırılamaz denen rekorlarını kırdı, bu sene de bu rekorları geçebilir. Neden Lewis Hamilton gibi bir figür, para konuları nedeniyle kontratından vazgeçsin ki? Lewis Hamilton'ın en son isteyeceği şey daha çok para."

"Eğer bu sorun paradan kaynaklı oluyorsa bile, Mercedes-Benz çıkıp 'Bak, biz anca bu parayı sana verebiliriz, olan farkı ise özel sponsorlarla kapatabiliriz' diyebilir. Sorunun bununla alakasının olduğuna inanmıyorum."

 

"Belki de sorun, Mercedes'in ömür boyunca elçisi olmakla veya ona benzer bir durumla alakalıdır. Veya sorun, Mercedes'in her ne kadar Lewis'in kişisel politik görüşlerini destekliyor olsa da, bazı şeyleri tamamen desteklemiyor olmasıyla alakalıdır. Belki de bu konu üzerinde ne kadar ileriye gitmesi gerektiği konusunda bir tartışma vardır."

Bu gecikmenin, politik bir konuyla alakalı olması durumunda bile Saward, Hamilton'ın 2021'de bir araç içerisinde olacağına, aksi takdirde, olan "gücünün" oldukça az olduğuna inanıyor.

"Lewis'in politik gücü, sürüşü sayesinde bir ses buluyor. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsa, Formula 1'de kalması gerekiyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Efe Kahya

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