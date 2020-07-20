Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
20 Tem 2020 05:25

Toto Wolff, Pazar günü yapılan Macaristan Grand Prix'si sırasında galibiyete giden Lewis Hamilton'a yaptıkları geç pit stopta çıkan "karmaşadan" dersler çıkarabileceklerini belirtti.

Hungaroring'de dominant bir performans sergileyerek, pistteki sekizinci galibiyetini alan Hamilton, yarışın son bölümlerinde ikinci sıradaki Max Verstappen ile 20 saniyeden fazla bir farka sahipti.

Yarışın bitimine 10 tur kala Mercedes, Hamilton'a üçüncü ve son bir pitstop planlamıştı ve İngiliz pilot, Verstappen ile olan farkın bir pit stoptan daha büyük olması sebebiyle piste lider olarak geri dönecekti.

Asıl planda Hamilton'a sert hamur lastikleri takılması planlanırken, plan son anda değiştirildi ve takım, yumuşak hamur lastiği takma kararı aldı. Bu sırada yarış mühendisi Pete Bonnington, Hamilton'a "hazırda bekle" talimatını verdi.

Hamilton 66. turda yeni set lastikler için pite geldi ve böylece, yarışın en hızlı turunu attı ve ekstra bir puan daha kazandı.

Motorsport.com'un, pit duvarında yaşanılan belirsizlik hakkındaki sorusuna cevap veren Wolff, takımın sabahtan beri geç bir pit stop yapma planını değiştirdiğini söyledi.

"İletişimimiz, o konu üzerinde pek iyi değildi." diyen Wolff ekledi: "Sabah, en hızlı tur atmamaya karar verdik, bizim için çok risk oluşturacaktı."

"60. tur civarında pite girme çağrısı, güvenlik aracı mesafesini korumak için doğru bir karar olabilirdi, ancak fark hiçbir zaman çok rahat olmadı. Bir veya iki saniye oldu, daha sonrasında 2.5 saniyeye çıktı, sonrasında da tur bindireceğimiz araçlara yaklaştık."

"Ve daha sonrasında da Lewis ile iletişime geçtik, işin sonunda biraz karmaşaya sebep olduk ve en hızlı turu atmak için, dört tur kala pite geldi."

"Bence bu telsiz konuşmasından öğreneceğimiz çok şey var. Tercih ettiğimiz durum bu değildi, ancak günün sonunda aldığımız sonuç önemli."

Hamilton, en hızlı turdan alacağı bonus puan için ona şans verilmesi dolayısıyla minnettar olduğunu, bu şansı ise büyük bir fark açmasına borçlu olduğunu söyledi.

"Riskleri ölçmemiz lazım. Bir hata yapmamak veya dışarı taşmamak için çok fazla zorlamadım, bu yüzden tamamıyla kontrolüm altında olan bir tur attım."

"Geçmişte dünya şampiyonluğunu bir puanla kaybettim, bu yüzden bu anlardan maksimumu almanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"Dayanıklılığın nasıl olduğunu bilmediğimiz bir yıldayız. Sezonun ne kadar uzun olacağını bilmiyoruz."

"Valtteri [Bottas] çok iyi bir ilk yarış çıkardı. En hızlı turu attı, ben de farka sahiptim ve o puanı almanın önemli olduğunu biliyordum, özellikle o farkı elde ettiğimin farkına vardığım anda."

"Ekstra bir pit stop yapmak, pite girmek, bunun gibi pek çok şey risk faktörünü artırmakta. Ancak biz profesyonel bir takımız."

"İnancıma göre doğru bir karar verdik."

 
Sonraki haber
Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Önceki haber

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Sonraki haber

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"
Formula 1 / Formula 1

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"
Formula 1 / Formula 1

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"

Hamilton, ırkçılık karşıtı etkinlik konusunda Grosjean'ı suçladı
Formula 1 / Formula 1

Hamilton, ırkçılık karşıtı etkinlik konusunda Grosjean'ı suçladı

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”
Formula 1 / Formula 1

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Son Haberler

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"
Formula 1 / Formula 1
9dk

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”
Formula 1 / Formula 1

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

38dk
2
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

3
Formula 1

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

4
Formula 1

Wolff: "Artık Binotto hakkında yorum yapmayacağım"

5
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"
F1

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı
F1

Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”
F1

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış
F1

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Albon, FIA'nın incelemesinin ardından ceza almadı
F1

Albon, FIA'nın incelemesinin ardından ceza almadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.