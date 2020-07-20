Mercedes, Hamilton'ın pitstop "karmaşasını" açıkladı

Hungaroring'de dominant bir performans sergileyerek, pistteki sekizinci galibiyetini alan Hamilton, yarışın son bölümlerinde ikinci sıradaki Max Verstappen ile 20 saniyeden fazla bir farka sahipti.

Yarışın bitimine 10 tur kala Mercedes, Hamilton'a üçüncü ve son bir pitstop planlamıştı ve İngiliz pilot, Verstappen ile olan farkın bir pit stoptan daha büyük olması sebebiyle piste lider olarak geri dönecekti.

Asıl planda Hamilton'a sert hamur lastikleri takılması planlanırken, plan son anda değiştirildi ve takım, yumuşak hamur lastiği takma kararı aldı. Bu sırada yarış mühendisi Pete Bonnington, Hamilton'a "hazırda bekle" talimatını verdi.

Hamilton 66. turda yeni set lastikler için pite geldi ve böylece, yarışın en hızlı turunu attı ve ekstra bir puan daha kazandı.

Motorsport.com'un, pit duvarında yaşanılan belirsizlik hakkındaki sorusuna cevap veren Wolff, takımın sabahtan beri geç bir pit stop yapma planını değiştirdiğini söyledi.

"İletişimimiz, o konu üzerinde pek iyi değildi." diyen Wolff ekledi: "Sabah, en hızlı tur atmamaya karar verdik, bizim için çok risk oluşturacaktı."

"60. tur civarında pite girme çağrısı, güvenlik aracı mesafesini korumak için doğru bir karar olabilirdi, ancak fark hiçbir zaman çok rahat olmadı. Bir veya iki saniye oldu, daha sonrasında 2.5 saniyeye çıktı, sonrasında da tur bindireceğimiz araçlara yaklaştık."

"Ve daha sonrasında da Lewis ile iletişime geçtik, işin sonunda biraz karmaşaya sebep olduk ve en hızlı turu atmak için, dört tur kala pite geldi."

"Bence bu telsiz konuşmasından öğreneceğimiz çok şey var. Tercih ettiğimiz durum bu değildi, ancak günün sonunda aldığımız sonuç önemli."

Hamilton, en hızlı turdan alacağı bonus puan için ona şans verilmesi dolayısıyla minnettar olduğunu, bu şansı ise büyük bir fark açmasına borçlu olduğunu söyledi.

"Riskleri ölçmemiz lazım. Bir hata yapmamak veya dışarı taşmamak için çok fazla zorlamadım, bu yüzden tamamıyla kontrolüm altında olan bir tur attım."

"Geçmişte dünya şampiyonluğunu bir puanla kaybettim, bu yüzden bu anlardan maksimumu almanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"Dayanıklılığın nasıl olduğunu bilmediğimiz bir yıldayız. Sezonun ne kadar uzun olacağını bilmiyoruz."

"Valtteri [Bottas] çok iyi bir ilk yarış çıkardı. En hızlı turu attı, ben de farka sahiptim ve o puanı almanın önemli olduğunu biliyordum, özellikle o farkı elde ettiğimin farkına vardığım anda."

"Ekstra bir pit stop yapmak, pite girmek, bunun gibi pek çok şey risk faktörünü artırmakta. Ancak biz profesyonel bir takımız."

"İnancıma göre doğru bir karar verdik."