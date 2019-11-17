Mercedes: "Hamilton'ın pite alınması tamamen aptalcaydı"

Hamilton, yarışın son bölümünde Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada gidiyordu. Ferrari pilotlarının teması sonucunda piste güvenlik aracı girince, Hamilton pit yoluna yaklaşırken yavaşladı ve o bölümde yarış mühendisi Pete Bonnington iki defa 'Yeni lastikler istiyorsan bize söyle, tek sıra kaybedeceksin' dedi.

Bunun üzerine bir süre duraklayan Hamilton, "Kararı sen ver." dedi ancak sonrasında pite girerek "Geliyorum, pite geliyorum" dedi.

Hamilton'a tek sıra kaybedeceği söylenmişti ancak şampiyon sürücü iki sıra kaybetti. Hem Alex Albon hem de Pierre Gasly kendisini geçtiler. Hamilton'ın kaybettiği sıraları alması için geriye sadece iki turu vardı.

Gasly'i geçen Hamilton, Albon'u geçerken temas etti ve spin attırdı. O esnada Gasly yeniden geçti ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Hamilton ise yaşananların ardından damalı bayrağı 3. sırada görse de, yarıştan sonra ceza aldı ve podyumu kaybetti.

Allison, bu tip durumlarda kararı sürücüye bırakmamanın daha iyi olacağını söyledi.

Allison, "O ana kadar zaten en parlak yarışımızı çıkarmıyorduk ki, bir anda tamamen aptalca bir şey yaptık. Yeni lastikler için tek sıra kaybedeceğimizi ve o sıraları normal bir şekilde geri alabilmek için yeterli zamanımızın olacağını düşündük ve bu planı yaptık."

"Ancak aslında bu yanlıştı çünkü lastik değişimine gelince iki sıra kaybettik. Gasly'yi ve pist üstündeki kalıntı miktarını hesaba katmadık. Güvenlik aracı düşündüğümüzden daha uzun süre pistte kaldı."

"Hepsi bu. Gün boyunca yeteri kadar hızlı araca sahip olmamamızın ardından çaylak hatası yaptık ve galibiyet için şartları zorladık. Sadece hata yaptık." dedi.

Allison, Hamilton'ın kendisine söylenenlerin ardından pite gelmesini suçlamadı.

Allison, "Aslında tamamen bizim hatamızdı çünkü bunun bir fırsat olacağını düşündük. Ancak bunu yapmamızın doğru hamle olduğu çok net değildi. Sadece ihtimaldi."

"Lewis'e düşüncesini sorarak bu fırsatı vermek istedik. Tam olarak doğru bilgilere sahip olmadığımız için bunu yapmamalıydık. Tek bir sıra kaybedeceğimizi söyledik ancak iki sıra kaybettik. Ayrıca böyle bir durumda kararı kendimiz vermeliydik. Pite yönelmeden önce kem küm etti ve daldı çünkü o yarışmayı seviyor. Ancak bu bizim hatamızdı."

"Pitten Gasly'nin arkasında çıkmasının ardından kalbimiz durakladı ve neden bunu yaptığımızı sormaya başladık." dedi.