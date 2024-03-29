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Formula 1 Avustralya GP

Mercedes, Hamilton'ın neden yarış dışı kaldığını henüz bilmiyor

Mercedes'ten James Allison, Lewis Hamilton'ın yarış dışı kalma sebebini henüz kendisinin de bilmediğini söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, kicks up grass and dirt ahead of Yuki Tsunoda, VCARB 01, after a brief cut

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, kicks up grass and dirt ahead of Yuki Tsunoda, VCARB 01, after a brief cut

Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Avustralya Grand Prix'sinin 17. turunda  motor arızası yaşadı ve yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın henüz bu arızaya neyin sebep olduğunu bilmediğini açıkladı.

Allison, "Sebebini bilmiyoruz. Güç üniteleri Brixworth'e geri gönderilecek ve çocuklar neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışacaklar."

"Şu anda tek bildiğimiz şey yağ basıncındaki hızlı düşüşün motorun daha fazla hasar görmesini engellemek adına kapanmış olduğu."

"Basınçta böylesine feci bir düşüşün yaşandığı böyle bir durumda, motoru kurtarmak için yapılacak en iyi şey motoru hemen durdurmaktır."

"Böylece elimizde erimiş bir metal yığını değil, üzerinde çalışabileceğimiz ve bize nedenini söyleyecek kanıtların olduğu bir motor olur. Sonrasında bu bilgiyi gelecekte kullanabiliriz."

"Dediğim gibi, henüz nedenini bilmiyoruz ama Brixworth yakında bunu tespit edecek ve öğrenir öğrenmez, sorunun tekrarlanma riskini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alacağız." dedi.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Fakat  Avustralya'daki yarış, Mercedes mühendislerinin aracın zayıflıklarını tespit etmesine yardım etti.

Allison sözlerini şöyle sürdürüyor: "Üçüncü antrenman seansından sonra, aracın en uygun çalışma aralığında olduğuna inanıyorduk ve bundan ötürü ayarları değiştirmedik."

"Şimdiden bir eğilim görmeye başladık; çoğu yarışta araçtan memnun olduğumuz, ona güvendiğimiz bir aralık var, ancak belirleyici seanslarda, sıralama turlarında ve yarışta tempo kaybı yaşıyoruz."

"Bu eğilimi analiz ettiğimizde, günün en sıcak bölümünde pist ısındıkça rekabet gücümüzün düştüğü ve pist sıcaklığı arttıkça lastik sıcaklığının da arttığı sonucuna vardık."

"En iyi zamanlarımızın tamamı havanın daha serin olduğu seanslarda gerçekleşti."

"Bu bize ilerlemek için ne yapmamız gerektiğine dair bazı ipuçları veriyor."

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Kemal Şengül
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