Mercedes, Hamilton'ın neden yarış dışı kaldığını henüz bilmiyor

Lewis Hamilton, Avustralya Grand Prix'sinin 17. turunda motor arızası yaşadı ve yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın henüz bu arızaya neyin sebep olduğunu bilmediğini açıkladı.

Allison, "Sebebini bilmiyoruz. Güç üniteleri Brixworth'e geri gönderilecek ve çocuklar neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışacaklar."

"Şu anda tek bildiğimiz şey yağ basıncındaki hızlı düşüşün motorun daha fazla hasar görmesini engellemek adına kapanmış olduğu."

"Basınçta böylesine feci bir düşüşün yaşandığı böyle bir durumda, motoru kurtarmak için yapılacak en iyi şey motoru hemen durdurmaktır."

"Böylece elimizde erimiş bir metal yığını değil, üzerinde çalışabileceğimiz ve bize nedenini söyleyecek kanıtların olduğu bir motor olur. Sonrasında bu bilgiyi gelecekte kullanabiliriz."

"Dediğim gibi, henüz nedenini bilmiyoruz ama Brixworth yakında bunu tespit edecek ve öğrenir öğrenmez, sorunun tekrarlanma riskini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alacağız." dedi.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

Fakat Avustralya'daki yarış, Mercedes mühendislerinin aracın zayıflıklarını tespit etmesine yardım etti.

Allison sözlerini şöyle sürdürüyor: "Üçüncü antrenman seansından sonra, aracın en uygun çalışma aralığında olduğuna inanıyorduk ve bundan ötürü ayarları değiştirmedik."

"Şimdiden bir eğilim görmeye başladık; çoğu yarışta araçtan memnun olduğumuz, ona güvendiğimiz bir aralık var, ancak belirleyici seanslarda, sıralama turlarında ve yarışta tempo kaybı yaşıyoruz."

"Bu eğilimi analiz ettiğimizde, günün en sıcak bölümünde pist ısındıkça rekabet gücümüzün düştüğü ve pist sıcaklığı arttıkça lastik sıcaklığının da arttığı sonucuna vardık."

"En iyi zamanlarımızın tamamı havanın daha serin olduğu seanslarda gerçekleşti."

"Bu bize ilerlemek için ne yapmamız gerektiğine dair bazı ipuçları veriyor."