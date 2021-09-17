Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı

Geçtiğimiz Cumartesi günü İtalya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sprint sıralama yarışına ikinci sıradan başlayan Hamilton, çizgiden iyi kalkamamıştı ve sıralar kaybetmişti.

İlk turda 5. sıraya gerileyen Hamilton, sprint yarışı boyunca 4. sıradaki Lando Norris'i geçmeye çalıştı ancak bunu başaramadı. İngiliz pilot böylelikle kendisi için hayal kırıklığı yaratan bir yarışı geride bırakmış oldu.

Sonrasında Valtteri Bottas'ın cezasıyla birlikte 1 sıra yükselen Hamilton, grand prix'ye 4. sıradan başlayacaktı.

Mercedes, Grand Prix için iki aracına da sert lastik takmayı tercih etti. İlk 4 içinde sert lastikle yarışa başlayan tek pilot olan Hamilton'ın, rakiplerine kıyasla daha uzun bir ilk bölüm atması beklenmekteydi ancak Hamilton, Max Verstappen ve Daniel Ricciardo'nun pit stoplarının hemen ardından pite geldi.

Takımın strateji şefi James Vowles ise Hamilton'ın sert lastik takmasına rağmen neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı. Vowles, Verstappen'in yavaş pit stop'u sayesinde ellerine bir fırsat geçtiğini ve bunu değerlendirmek istediklerini belirtti.

"Orta lastikler aşınıyordu. Verstappen ve McLaren araçlarının tur zamanlarının gerçekten yavaşladığını görebiliyordunuz.

"Lewis'in sert lastiği bu konuda biraz daha dayanıklıydı ancak yine de o, 20 küsur tur boyunca çok ama çok zorluyordu ve lastikleri en taze hâlde olmayacaktı."

"Tahmin edebileceğiniz üzere araçlar pite gelmeye başladılar. Galibiyeti korumak için ilk Ricciardo pite geldi ve sonrasında Verstappen içeri geldi. Tam da o turda [Verstappen'in pite geldiği turda] Lewis, Norris'i geçti çünkü Lando'nun da orta hamuru performansını kaybetmişti."

"Lewis'in henüz temiz havada bir turunu görmemiştik ve temiz havada ne kadar hızlı olabileceğimizi anlamak önemliydi. Bu yüzden onu bir turluğuna dışarıda bıraktık."

Lando Norris, McLaren MCL35M, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"O zamanda [Lewis'in temiz havadaki hızını görmek için onu dışarıda bıraktıklarında], Verstappen ve Ricciardo pite çoktan gelmişlerdi ve onların inanılmaz derecede hızlı oldukları ve bizim sert lastiğimizin aşındığı çok açıktı."

"Onları pit stop aralığımızda tutamayacak kadar hızlı olamayacağımız da açıktı. Yani bir fırsatımızın olduğu ufak bir aralık vardı ve şansımız bu kadardı. Verstappen ve Norris, henüz pite gelmemiş olan [Lance] Stroll'un arkasında takılmışlardı ve Lewis'in pite gelmesi için burada bir aralık vardı."

"Bu fırsatı değerlendirmeyip bekleseydik [pistte daha uzun süre kalsaydık]; onların Lewis'in pit stop aralığına geleceklerine dair şüphe yoktu ve zaten o noktada aşınmış olan sert lastikle uzun bir bölüm atmamız gerekecekti."

Vowles'un bahsettiği gibi, Verstappen'in yavaş pit stop'u ve Norris'in Stroll'ün arkasında vakit kaybetmesi sayesinde, Hamilton'ın bu ikilinin önünde çıkabileceği bir aralık oluşmuştu ancak Mercedes'in yavaş pit stop'u bunu engelledi.

"Pit çıkışında onların [Norris ve Verstappen], önünde olacağımızı tahmin ediyorduk. Bu fırsat Verstappen'in yavaş pit stop'u tarafından yaratılmıştı ancak maalesef Verstappen'e olduğu gibi pit stop'ta ufak bir sorun yaşadık. Bu da pitten Norris ve Verstappen'in önünde çıkmaktansa, yan yana çıkmamıza neden oldu."

"Her halükarda bu tür fırsatları değerlendirirsiniz, orta hamurun o noktadan itibaren sona gidebileceğini biliyorduk."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images