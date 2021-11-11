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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Mercedes, Hamilton'ın motor değiştirdiği iddiasını reddetmedi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes sözcüsü, Lewis Hamilton'ın yeni motora geçeceği yönündeki iddiaları reddetmedi ve kararın hafta sonu verileceğini belirtti.

Mercedes, Hamilton'ın motor değiştirdiği iddiasını reddetmedi

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, RTL'ye yaptığı açıklamada, Mercedes'in motor değiştireceğine dair bazı iddialar olduğunu söylemişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bazı F1 muhabirleri, Lewis Hamilton'ın Meksika'da kullandığı motorda, su basıncı sorunu ortaya çıktığını ve bu yüzden Mercedes'in yeni motora geçme kararı aldığını belirtti.

İddiaya göre Mercedes, Meksika GP öncesi motor sorununu çözdüğüne inanıyordu ancak yarışta, su basıncı sorunu ortaya çıktı.

Bu yüzden de Brezilya GP'de motor değişikliği yapılmasına karar verildi.

Bu konu, Motorsport.com tarafından Mercedes'e soruldu. Ancak takım sözcüsü, net bir şey söylemek yerine, hafta sonunun kalan günlerinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Mercedes sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, önceden herhangi bir duyuru yapmayacağız." dedi.

Hamilton'ın gerçekten motor değiştirip değiştirmeyeceği, FIA'nın yayınlayacağı belge ile netlik kazanacak.

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