Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

Allison, normalde takımın lastik performansını avantaj olarak kullanabildiklerini söylese de bu hafta sonu Monako’da lastiklerin çalışmasını sağlamakta sorun yaşadıklarını belirtti.

Hamilton, zor bir yarış geçirerek 7. sırada finiş gördü. Ayrıca bu pistte daha önce 3 kez zafer kazanmış olan pilot, hafta sonu boyunca takım arkadaşı Valtteri Bottas’ı da hız olarak yakalamakta zorlandı.

Hamilton’ın hız eksikliğinin temel sebebi lastik sorunları olsa da Allison, takımın büyük resme odaklanması gerektiğini düşünüyor çünkü bu hafta sonu itibariyle ana rakiplerinin hem pilotlar hem takımlar şampiyonasında gerisinde kaldılar.

Monako Grand Prix’si ardından verdiği demeçte Allison, “Neden yavaş kaldığımızı çözmemiz gerek. Asıl acı verici nokta yavaş olmamızdı.”

“İronik bir şekilde aracımız birçok pistte lastik kullanımı açısından çok iyi ama özellikle bu pistte hep lastik konusunda oldukça zorlandık. Cumartesi günleri onları tamamen iyi bir şekilde çalıştırmayı başaramıyoruz ve bu yüzden gridde geride kalıyoruz.”

“Ardından pazar, başta iyi olsak da, ilk bölümün sonuna doğru yani en önemli olayların yaşandığı zamanda rakiplerimize kıyasla lastiklerimizin işinin daha erken biteceğini bildiğimizden lastikler hakkında ne yapmamız gerektiği konusunda bir fikrimiz kalmıyor.”

“Birkaç sezon boyunca burada başarısızlıklar yaşamanın ardından bu pistte neyi yanlış yaptığımızı anlamamız gerekiyor.” dedi.

Ayrıca Allison, Bottas’ın neden takım arkadaşından daha iyi bir sıralama zamanı yakaladığını anlattı ve Fin pilotun hız turunda çok daha fazla “özgüven” gösterdiğini vurguladı.

Fakat ne yazık ki Bottas, pit stopta yaşanılan bir sorunla birlikte sağ ön lastiği çıkarılamayınca yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve takım, lastiği yarışın ardından bile çıkarmayı başaramadı.

Allison, “Valtteri, turunun başında lastikleri daha iyi çalıştırabildi. Sonrasında turun geri kalanında kendine güvenerek sürdü ve tur boyunca bariyerlere teğet geçti ki harika bir sıralama turu için yapmanız gereken de bu.”

“Objektif olarak baktığınızda, iki aracın ön lastikleri arasında sıcaklık farkı vardı ama neticede iki pilot da ön lastikler yüzünden zorlanıyorlardı.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pits with technical trouble that would lead to retirement from the race 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images