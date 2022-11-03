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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Mercedes, Hamilton'ın Meksika'da yaşadığı motor sorununu açıkladı

Mercedes, Lewis Hamilton'ın Meksika Grand Prix'sinde yaşadığı motor sorunlarına açıklık getirdi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mercedes, Hamilton'ın Meksika'da yaşadığı motor sorununu açıkladı
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Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix'sine üçüncü başladı ve pazar günü iyi bir performansla ikinci oldu.

Fakat Hamilton, hem sıralama turlarında hem de yarışta Mercedes W13'ünde her şeyin yolunda gitmediğini ima etti ve her iki günde de güç ünitesinde sorunlar yaşadığını bildirdi.

Güç ünitesi zaman zaman gaza bastığında Hamilton'ın istediği gücü vermiyor gibi görünüyordu ve bu da yedi kez dünya şampiyonu pilotun sıralama turlarında ve yarışta biraz rahatsız olmasına neden oldu.

Peki Mercedes'in motorunda tam olarak ne sorun vardı?

Mercedes baş stratejisti James Vowles, sadece Hamilton'ın değil, takım arkadaşı George Russell'ın da Meksika GP'si sırasında bu sorunla boğuştuğunu belirtti.

Vowles, "Bu, sürücülerin gaz pedalına basmasına rağmen istenen gücü yeterince hızlı şekilde alamamasıyla alakalıydı."

"Bu durum ayarlarla geliştirilebilir ve yarışta nispeten oraya yaklaştık. Oysa sıralamada durum çok daha kötüydü. Her halükarda her iki sürücünün de küçük bir performans kaybı yaşamasına yol açtı." dedi.

Bu çok büyük bir sorun değildi çünkü hem Hamilton hem de Russell yarışı bitirmeyi ve ilk dörde girmeyi başardı.

Peki neden güç ünitesi gerekli gücü yeterince hızlı sağlayamadı? Vowles'a göre bunun temel sebebi Meksika'nın rakım olarak çok yüksek bir konumda yer alması.

"Normalde motoru en çok kullanılacağı koşullara göre hazırlarsanız ve bu da çoğu yarışın yapıldığı yer olan deniz seviyesidir."

"Sonra birdenbire tamamen farklı bir rakıma çıktığınızda koşullar çok farklı oluyor. Eminim tüm takımlar bundan muzdariptir, yani bununla mücadele eden sadece biz değiliz."

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