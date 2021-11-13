Mercedes: “Hamilton’ın kanadı, sadece 0.2mm farkla testi geçemedi”

Hamilton, aracında yapılan kontrollerde DRS bileşenleri arasındaki boşluğun çok büyük olmasından dolayı sıralama turlarından diskalifiye edildi ve sprint sıralama yarışına son sıradan başladı.

Kurallar, aktif hale geldiğinde DRS’nin 85mm’den fazla boşluk oluşturamayacağını belirtiyor.

Sprint sıralama yarışının ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın sıralama turlarında arka kanadın hasar aldığından şüphelenmesine rağmen, sıfır tolerans gösterilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Wolff ayrıca, durumun neden ilk olarak hakemlere iletildiğini sorguladı ve diğer takımların kapalı park koşullarında araçlarını tamir etmelerine izin verildiğini belirtti.

Wolff, “Süreç, testi 0.2mm fark ile bir şekilde geçemediğimizi söylemeleri, normal protokolde olduğunu gibi bunu düzeltmemize izin vermemeleri, bunun yerine bizi hakemlere rapor etmeleri şeklinde gelişti. Yani ok, yaydan çıkmıştı.”

“Bu durum, hakemleri doğru karar vermeleri için zor bir duruma soktu. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu öğleden sonraya kadar durumun iyi olduğunu düşünüyorduk.”

“Kanat, hasarlıydı. Bir tarafta sorun yoktu, ortası da sorunsuzdu. Sağ taraf ise sorunsuz değildi ve bu aslında, performans anlamında dezavantajımız olduğu anlamına geliyor.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG speaks to the media Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

“Biz de tüm bunları göz önünde bulundurarak, FIA’nın kanadın hasarlı olduğunu söyleyeceğini ve bundan dolayı kuralları ihlal etmediğimizi düşündük. Ayrıca bizim açımızdan kasıtlı bir durum olmadığını da söylediler.”

“Ancak diskalifiye olduğumuzu okuduğumuzda, dürüst olmak gerekirse buna inanamadım. Bunu WhatsApp üzerinden gördüğümde, (sportif direktör) Ron Meadows’un şaka yaptığını düşündüm.”

“Çok garip şeyler oluyor. Ancak bunlara katlanmalısınız. Ve Valtteri ile Lewis, tüm hayal kırıklıklarının ardından, yarışla beraber tüm eğlenceyi geri döndürdü.” dedi.

Wolff, soruna neyin sebep olduğunu anlamak için arka kanadı ayrıntılı biçimde henüz incelemediklerini, ancak göstergelerin, sıralama turlarında istenmeyen bir şey olduğunu işaret ettiğini söyledi.

“Kanadı henüz geri almadık. Kanat, tüm hafta sonu boyunca FIA’da kalacak ve baş mekanikerimiz Nathan Divey’nin test yapılırken gördüklerinin ötesinde hasarın ne olduğunu değerlendiremedik. Nathan geri geldiğinde, arka kanadın garip davranışları sebebiyle bir şeyin kırıldığını söyledi.”