Mercedes: “Hamilton’ın kanadı, sadece 0.2mm farkla testi geçemedi”

Hamilton, aracında yapılan kontrollerde DRS bileşenleri arasındaki boşluğun çok büyük olmasından dolayı sıralama turlarından diskalifiye edildi ve sprint sıralama yarışına son sıradan başladı.

Kurallar, aktif hale geldiğinde DRS’nin 85mm’den fazla boşluk oluşturamayacağını belirtiyor.

Sprint sıralama yarışının ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın sıralama turlarında arka kanadın hasar aldığından şüphelenmesine rağmen, sıfır tolerans gösterilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Wolff ayrıca, durumun neden ilk olarak hakemlere iletildiğini sorguladı ve diğer takımların kapalı park koşullarında araçlarını tamir etmelerine izin verildiğini belirtti.

Wolff, “Süreç, testi 0.2mm fark ile bir şekilde geçemediğimizi söylemeleri, normal protokolde olduğunu gibi bunu düzeltmemize izin vermemeleri, bunun yerine bizi hakemlere rapor etmeleri şeklinde gelişti. Yani ok, yaydan çıkmıştı.”

“Bu durum, hakemleri doğru karar vermeleri için zor bir duruma soktu. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu öğleden sonraya kadar durumun iyi olduğunu düşünüyorduk.”

“Kanat, hasarlıydı. Bir tarafta sorun yoktu, ortası da sorunsuzdu. Sağ taraf ise sorunsuz değildi ve bu aslında, performans anlamında dezavantajımız olduğu anlamına geliyor.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG speaks to the media

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images