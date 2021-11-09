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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Mercedes: "Hamilton'ın iyi startı, kendisini dezavantajlı konuma düşürdü"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'ten Andrew Shovlin'e göre Lewis Hamilton, iyi startı nedeniyle Valtteri Bottas'ın hava koridorundan faydalanamadı.

Mercedes: "Hamilton'ın iyi startı, kendisini dezavantajlı konuma düşürdü"

Meksika Grand Prix'sinin startı, son yılların en yakın ve heyecanlı startlarından birisiydi. Lewis Hamilton ikinci sıradan başladığı yarışta, kirli tarafa rağmen çok iyi kalktı ve kısa sürede iç taraftan Valtteri Bottas'ın yanına geldi.

Fakat üçüncü sıradan başlayan Max Verstappen, Valtteri Bottas'ın hava koridorundan faydalanıp, dış taraftaki kısmı kullandı ve o da Fin pilotun yanına geldi.

Sonuç olarak bu üç isim, ilk viraja gelirken yan yanaydı. Verstappen dış taraftan daha geç fren yaptı ve ilk virajı lider döndü. Hamilton ikinci sıraya çıkarken, Bottas frenajda Daniel Ricciardo'nun kendisine çarpmasıyla spin atarak geriye düştü.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, yarışı şöyle yorumladı: "Bizim için çok zor bir gün ve sorunların çoğu yarışın ilk 20 saniyesinde yaşandı. Fakat asıl mesele yeterli hızımızın olmamasıydı ve ön grupta sadece bir aracımız kalmıştı. Bu yüzden ikincilik, Lewis'in yapabileceği maksimum şeydi."

"Startın ilk anları, her iki sürücü için de iyi geçti, ancak Lewis açısından belki de fazla iyiydi çünkü iyi başladığı için, Valtteri'nin aracının arkasındaki hava koridorundan faydalanamadı."

"Ne yazık ki, Max bundan faydalanabildi ve ardından 1. virajın girişinde yarış çizgisini alma ve liderliği eline geçirme fırsatı buldu. Sonra Riccardo frenleri kilitleyip Valtteri'ye çarptı ve spin attı. Bundan sonra artık yüksek bir sonuç alması mümkün değildi."

"Lewis'in yarışı oldukça basit bir senaryoda gelişti: Sergio'nun pit stoplarla öne geçmesini engellemek için erkenden tepki vermek zorunda kaldık ve pit stop yaptık. Bu, pit stoptan sonra bitiş çizgisine kadar uzun bir bölüm atması gerektiği anlamına geliyordu, ancak Lewis harika bir iş çıkardı ve ikinci sırayı elde etti."

"Önümüzde dört yarış daha var ve şampiyonada beklediğimiz pozisyonlarda olmasak bile, kalan yarışlarda gelişmek ve mümkün olan en iyi sonuçları almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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