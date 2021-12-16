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Mercedes, Hamilton'ın isteğiyle temyize gitmemeye hazırlanıyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İngiliz Daily Mail, Lewis Hamilton'ın isteği üzerine Mercedes'in Abu Dhabi GP'de yaşananları temyize götürmeyeceğini iddia etti.

Mercedes, Hamilton'ın isteğiyle temyize gitmemeye hazırlanıyor!

Mercedes, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümünde yaşananları protesto etmiş ancak hakemler bu protestoları kabul etmemişti.

Bunun üzerine Alman üreticinin bu kararı temyize götürme niyetinde olduğu duyurulmuştu.

Fakat İngiliz Daily Mail'e göre Sir Lewis Hamilton, Mercedes'e sekizinci şampiyonluğunu mahkemede kazanmak istemediğini söyledi. Habere göre Mercedes, bugün yapacağı açıklama ile Pazar günü Abu Dhabi'de yaşananları temyize götürmekten vazgeçtiğini açıklayacak.

Bu da Max Verstappen'in resmi olarak dünya şampiyonu olmasının önünde hiçbir engel kalmayacağı anlamına geliyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen yarışın son turlarında güvenlik aracı çıkmış ve Verstappen, son anlarda pit stop yaparak yumuşak lastiğe geçmişti. Yaşanan karmaşadan sonra Hollandalı pilot, Hamilton'ı geçti ve şampiyon oldu.

Gazeteye göre, Çarşamba akşamı yayınlanan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin açıklaması, Mercedes yönetimi ile yapılan "zorlu müzakerelerin sonucu" olarak ortaya çıktı. Bu da Mercedes'i biraz yatıştırmışa benziyor.

Ancak Mercedes'in olayı temyize götürmemenin ardında Hamilton'ın yattığı ifade ediliyor. İddiaya göre Hamilton, sekizinci şampiyonluğunu kazanamadığı için çok üzgün olsa da, yasal yollara gitmenin çok sevdiği Formula 1'e zarar vereceğini düşünüyor.

Çünkü olası bir temyiz davası hem uzun sürecek hem de oldukça tatsız görünecek

Mercedes, temyizle ilgili kararını bugün 19:00'a kadar vermek zorunda.  Fakat bugün düzenlenecek olan FIA Ödül Töreni öncesinde yapılan fotoğraf çekimlerine Formula 1 veya Formula E araçlarını göndermedi.

Bugünkü ödül törenine katılıp katılmayacakları ise belirsiz.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

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