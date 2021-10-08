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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesini tamamen değiştirmeme nedenlerini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Mercedes, ekstra performans ya da dayanıklılık getirmeyeceği için Lewis Hamilton'ın Formula 1 güç ünitesini tamamen değiştirmekten kaçındıklarını söyledi.

Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesini tamamen değiştirmeme nedenlerini açıkladı

Şampiyonanın sonlarına doğru dayanıklılık sorunları yaşamaktan endişe eden dünya şampiyonu takım, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Türkiye Grand Prix'sinde Hamilton'a yeni bir içten yanmalı motor verme kararı aldı.

Takım sadece tek parçayı değiştirme kararı aldığı için, Hamilton'a 10 sıra grid cezası verilecek. Eğer güç ünitesinin tamamı değişseydi, Hamilton gridin en arkasına düşecekti.

Mercedes'in neden bütünüyle bir geçiş yapmadığından bahseden Mercedes pist mühendislik direktörü Andrew Shovlin, tam bir değişikliğin buna değecek kadar fayda sağlamayacağını söyledi.

Shovlin Sky Sports F1'e: "Yılın sonuna kadar tüm yarışları simüle ediyoruz."

"Dayanıklılık sorularının riskleriyle ilgili bir denge var. Tabii ki istemeyeceğiniz tek şey, yarışta arıza yaşamak ve yine de ceza almak."

"Bir de performans etkisi var, çünkü güç üniteleri kullanıldıkça beygir gücünü biraz kaybediyor."

"10 sıra grid cezası içten yanmalı motorun performansına ve dayanıklılığına faydalı olacak bir ceza. Yani en arkadan başlamaktansa 10 sıra ceza almak daha iyi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, talks with members of his team

Lewis Hamilton, Mercedes, talks with members of his team

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in bu hafta sonu, Hamilton'ın sıralama turlarında yeteri kadar yukarıda yer alamaması durumunda, daha fazla değişiklik yapma hakkı var. Ancak Shovlin içten yanmalı motor değişikliğinden daha fazlasının olmayacağını düşünüyor.

Shovlin, "Olası bir durum değil."

"Hafta sonunda bazı parçaları değiştirmeye başlarsak çok fazla iş ortaya çıkıyor. Bu yüzden aldığımız karardan şimdiye kadar memnunuz ve büyük olasılıkla buna bağlı kalacağız." dedi.

Shovlin, Valtteri Bottas Sochi'de aldığı grid cezasının ardından yukarı tırmanmakta zorluk yaşasa da, İstanbul'un Hamilton için daha iyi koşullar sağlayacağını umuyor.

Shovlin ayrıca Hamilton'ın, 2006 GP2 sırasında İstanbul'da kendisini 19 sıraya düşüren spin'in ardından, ikinciliği alarak gösterdiği etkileyici performansın da farkında.

Shovlin, "Geçiş yapmanın ne kadar kolay olduğunu anlamak oldukça zor çünkü hangi pistlerin iyi olduğunu sadece kafanızın içinde biliyorsunuz."

"Sochi çok uzun bir düzlüğe sahip ama önden kayma yaşıyorduk bu yüzden zorluydu. Ancak burası hatırlayacağınız üzere, Lewis'ın GP2'de çok fazla şansı olduğu bir pist. Bu yüzden heyecanlı bir Pazar günü bekliyoruz." dedi.

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