Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesini tamamen değiştirmeme nedenlerini açıkladı

Şampiyonanın sonlarına doğru dayanıklılık sorunları yaşamaktan endişe eden dünya şampiyonu takım, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Türkiye Grand Prix'sinde Hamilton'a yeni bir içten yanmalı motor verme kararı aldı.

Takım sadece tek parçayı değiştirme kararı aldığı için, Hamilton'a 10 sıra grid cezası verilecek. Eğer güç ünitesinin tamamı değişseydi, Hamilton gridin en arkasına düşecekti.

Mercedes'in neden bütünüyle bir geçiş yapmadığından bahseden Mercedes pist mühendislik direktörü Andrew Shovlin, tam bir değişikliğin buna değecek kadar fayda sağlamayacağını söyledi.

Shovlin Sky Sports F1'e: "Yılın sonuna kadar tüm yarışları simüle ediyoruz."

"Dayanıklılık sorularının riskleriyle ilgili bir denge var. Tabii ki istemeyeceğiniz tek şey, yarışta arıza yaşamak ve yine de ceza almak."

"Bir de performans etkisi var, çünkü güç üniteleri kullanıldıkça beygir gücünü biraz kaybediyor."

"10 sıra grid cezası içten yanmalı motorun performansına ve dayanıklılığına faydalı olacak bir ceza. Yani en arkadan başlamaktansa 10 sıra ceza almak daha iyi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, talks with members of his team

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images