Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesindedaha fazla değişiklik yapabilir

Mercedes Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Intercity İstanbul Park'taki Türkiye Grand Prix'sinde yeni bir içten yanmalı motora geçti. Bundan ötürü de 10 sıralık bir grid cezası almış oldu.

Bununla beraber son dünya şampiyonunun güç ünitesi havuzunda, sezonun sonuna kadar yetecek ünite olup olmadığı net değil.

Toto Wolff'a göre Hamilton, sezonun ilerleyen kısmında yeni güç ünitesi parçalarına geçmek zorunda kalabilir.

Wolff, Sky Sports'a verdiği demeçte, Türkiye'de yeni bir içten yanmalı motora geçiş yapılması hakkında şu sözleri söyledi: “Yapmak zorundaydık."

“İçten yanmalı motor tarafında, pek de umut verici olmayan bazı veriler gördük ve finiş görememek, şampiyonluk için büyük bir darbe olurdu."

"Sezon boyunca, nereden geldiklerinden ve potansiyel olarak ne kadar hıza mâl olabileceklerinden emin olamadığımız bazı küçük sorunlar yaşadık."

"Bu yüzden de parça havuzunda, daha uzun süre dayanma potansiyeline sahip olduğunu bildiğimiz yeni bir motora sahip olmayı istedik."

"Bu dördüncü içten yanmalı motorla sezon sonuna kadar gidebiliriz. Fakat 'yenisine geçmeye değer' diyeceğimiz bir zaman da gelebilir çünkü diğeri hâlâ risk teşkil ediyor."

"Tüm bunlar yakından takip ettiğimiz şeyler.”

Takım arkadaşı Valtteri Bottas, beşinci bir içten yanmalı motora sahip olduğu için, yılın kalan kısmında sorun yaşamayacak gibi görünüyor.