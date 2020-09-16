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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"

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Mercedes: "Hamilton'ın frenlerinden çıkan alevlerden endişelenmedik"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes Formula 1 takımı, Toskana GP'de gridden yapılan yeniden başlangıçta Lewis Hamilton'ın frenlerinden çıkan dumanı açıkladı.

Uzun düzlüğü, hızlı virajları ve sert fren noktalarının eksikliği nedeniyle Mugello pisti, fren soğutması açısından pek zorlayıcı bir pist değil. Mercedes bu yüzden, birçok piste göre daha küçük fren kanalları tercih etti.

Ancak, uzun süren kırmızı bayrak sürecinin ardından pit yolundan araçların yavaş bir şekilde gride doğru yönelmeleri, Mercedes aracında soruna neden oldu.

Hamilton'ın piste çıkış turunda frenlerini ısıtmaya çalışmasının ardından, griddeki start öncesinde ön frenlerinden çok fazla duman çıktığı görüldü.

Ancak araçlar hareket ettikten sonra, çıkan alevler de sönmüş oldu ve Hamilton daha fazla sıkıntı yaşamadı.

Kaçırmayın:

Motorsport.com'a konuşan Hamilton, "Ön fren sıcaklıkları arasında yaklaşık 200 derece fark vardı."

"Bu yüzden sıcaklığı düşük olanı diğeriyle eşit seviyeye getirmeye çalışıyordum. Son viraja kadar onları ısıtıp, son virajda soğutmaya çalıştım."

"Gride geldiğimde dumanlar yükseliyordu ve o an tabii ki endişelendim çünkü bir noktada alev çıktığını dahi gördüm. Bu iyi değildi."

"Neyse ki hızlı bir şekilde start aldık ve o andan sonra bir sorun yaşamadım. Ancak kesinlikle sınırdaydık." dedi.

Güvenlik Aracı, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, ve Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Güvenlik Aracı, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, ve Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, makes a pit stop

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, makes a pit stop

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes'in mühendislik bölümü başkanı Andrew Shovlin, bu olayın dışarıdan kötü görünse de endişelenecek bir durumun olmadığını söyledi.

Shovlin, "Pek endişelenmedik. Burada fren soğutması çok kısıtlı, çok fazla fren yapmıyorsunuz, bu yüzden uygun sıcaklık için fren kanallarını kapatıyorsunuz."

"Sorun şu ki, frenleri kullanıyorsanız, kanallardan içeri pek hava girmiyor."

"Yola devam ettiğinizde, sıkıntı gidiyor. Tek endişe, içerideki karbon parçalardan bazılarının, üst bölümde yer alan karbon parçalarının ve kalıbın yanmış olabileceğiydi. Bu biraz endişeye neden olurdu."

"Çok kötü görünmüyordu ancak tabii ki bunun olmamasını tercih ederdik. Yine de dürüst olmak gerekirse pek panik yapmadık." dedi.

Bu olay sonucunda Hamilton bir sıkıntı yaşamasa da Renault pilotu Esteban Ocon, fren kanalına kaçan parça nedeniyle frenleri aşırı ısındığı için yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Renault'nun Sportif Direktörü Alan Permane, "Güvenlik aracı girdiğinde, fren kanallarına bazı parçalar kaçmıştı."

"Lastiklerini hızlı bir şekilde ısıtmaya çalışırken, arka frenlerin sıcaklığı uçtu ve fren hattı hasar gördü. Aracın arkasında fren sıvıları akıyordu."

"Kırmızı bayrakta çözebileceğimiz bir şey değildi. Frenleri çoktan gitmişti." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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