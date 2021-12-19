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Formula 1 Analiz

Mercedes, Hamilton'ın emekli olması halinde Bottas'ı geri çağırabilir

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Toto Wolff'un Lewis Hamilton hakkındaki sözleri herhangi bir taktik değil. İngiliz pilot, Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra sporun bir parçası olmaya devam edip etmeyeceğini düşünüyor. Eğer emekli olmayı seçerse, koltuğu için iki aday öne çıkıyor: Nyck de Vries ve Valtteri Bottas.

Mercedes, Hamilton'ın emekli olması halinde Bottas'ı geri çağırabilir

Mercedes patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Lewis Hamilton'ın Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananlardan sonra emekli olmayı seçebileceğini fakat bunu yapmamasını umduklarını söylemişti.

Hamilton, yarış sonunda piste giren güvenlik aracının ardında yaşananlardan sonra, spora olan inancını kısmen kaybetmişe benziyor ve ceza alma ihtimaline rağmen FIA Ödül Töreni'ne katılmamayı seçti.

FIA, İngiliz pilotu suçlu bulursa kendisine para cezası hatta kınama verebilir. Eğer yıl bitmeden önce kınama alırsa da, bu yılki üçüncü kınaması olacağından, 2022 Bahreyn Grand Prix'si için 10 sıra grid cezası alacak. 

Tüm Mercedes personeli büyük bir telaş içerisinde görünüyor çünkü Hamilton, tüm bu yaşananlardan sonra artık aktif Formula 1 kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağını değerlendiriyor gibi görünüyor. Eğer FIA Ödül Töreni'ne katılmadığı için herhangi bir ceza alırsa, durum daha da karmaşık bir hal alacak.

Hamilton'ın kendisini her zaman destekleyen Mercedes'e karşı herhangi bir taktik uyguladığı yok. Aksine, FIA'ya yapılan itirazı geri çekme konusunda Mercedes'i ikna etmesi, bir bakıma Mercedes için jest oldu çünkü bu protesto süreci devam etseydi pek çok tartışmayı da beraberinde getirecek.

Brackley merkezli ekibin George Russell'la anlaşması var ve İngiliz pilot, yeni sezonda takıma katılacak. Peki Hamilton emekli olursa, Russell'ın yanında kim olacak?

Motorsport.com İtalya'ya göre Nyck de Vries'ı Formula 1 ekibine getirmek bir seçenek olabilir. Fakat bunun riskli olacağı göz önüne alındığında, Alfa Romeo'ya gitmeyi kabul eden Valtteri Bottas, bir yıllığına İtalyan ekipten kiralanabilir.

Böyle bir durumda Antonio Giovinazzi'ye F1 kapıları tekrar açılabilir.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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