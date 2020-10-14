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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'ın direksiyonuyla alakalı güvenlik endişeleri yoktu"

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes F1 takımı, Lewis Hamilton'ın Eifel GP öncesinde yaptığı şikayete rağmen direksiyona dair güvenlik endişelerinin olmadığını açıkladı.

Hamilton, Eifel GP öncesinde gride doğru giderken Cumartesi direksiyonun hareketinde ortaya çıkan sorunun gece çözülüp çözülmediğini sordu.

Bunun üzerine yarış mühendisi Peter Bonnington, takımın gece FIA'dan değişiklik için izin istediğini ancak FIA'nın buna izin vermediğini söyledi. Takımlar, kapalı park kuralları altında bazı değişiklikler yapabiliyorlar ancak bunun için o parçanın zarar gördüğünü göstermeleri gerekiyor.

Mercedes'in Strateji Bölümü Başkanı James Vowles, Hamilton'ın bu konudaki sorununun güvenlik endişesinden değil direksiyonla alakalı hislerinden kaynaklandığını söyledi.

Vowles, "Lewis'in direksiyon hareketi nedeniyle şikayet ettiğini duymuş olabilirsiniz. Direksiyon mili içerisinde bir oynama vardı ve tüm direksiyon çok az bir şekilde ileri ve geri hareket ediyordu."

"Bu performansla alakalı bir konu. Viraj dönerken lastiklerin sınırlarını hissetmek istersiniz. Direksiyon milindeki herhangi bir oynama, sebebi her ne olursa olsun aracın döndüğünden, lastiklerin döndüğünden emin olmamanıza neden olabilir."

"Bu güvenlikle alakalı bir endişe değildi. Bu konuda sisteme dair herhangi bir endişemiz olmadı."

"Bunu Cumartesi günü fark ettik ancak kapalı park kuralları, parça kırılmadığı sürece değiştiremeyeceğinizi söylüyor. Bu yüzden Lewis onunla yarışmak zorunda kaldı. Yarış içerisinde yaşadığımız zorlu koşullara bakarak, onun harika iş çıkardığını söyleyebiliriz." dedi.

 

Vowles ayrıca, Valtteri Bottas'ın yaşadığı güç ünitesi sorununa dair de bazı açıklamalarda bulundu ve elektroniklerle alakalı olduğuna inandıklarını söyledi.

Vowles, "Sanal Güvenlik Aracı periyodunun sonunda Valtteri, güç eksikliğinden şikayet etti. Verilerde MGU-H, elektrik enerjisi üreten hibrit sistemlerini görebiliyorduk ancak turbo kontrolü düzgün bir şekilde çalışmıyordu."

"Valtteri ile sistemi yeniden çalıştıracak birkaç ayar değişikliği denedik. Böylece sistemi varsayılan haline getirdi ve hibrit sistemi yeniden çalıştırdı."

"Ancak ayar değişikliklerinin ardından sistem tamamen hata verdi, bu yüzden onu pite aldık ve motoru durdurduk." dedi.

Takım, Valtteri'yi hızlı bir şekilde pite almaları sayesinde güç ünitesinin zarar görmemesini sağladıklarını umuyor.

Vowles, "Sistem hatasının donanımsal değil, elektronik olduğunu düşündüğümüz için hemen onu çağırdık. Bu tür durumlarda ne kadar erken durdurursanız, sistemin herhangi bir yerine o kadar az zarar verirsiniz. Bunun sonucunda Valtteri'nin motor cezası almama konusunda daha fazla şansı olacak."

"Portimao'da çok fazla sistem kontrolü yapmamız gerekecek. Buna rağmen sonunda ceza almamasını umuyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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