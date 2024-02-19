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Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın baş belalarından birini nasıl çözdü?

Mercedes yeni aracı W15'in arka tarafını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Lewis Hamilton'ın sorun olduğunu düşündüğü bir alanda da değişiklik yaptı.

Jonathan Noble Matt Somerfield
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Mercedes W14 ve Mercedes W15 yan görünüm karşılaştırması

Mercedes W14 ve Mercedes W15 yan görünüm karşılaştırması

Uncredited Photo

Hamilton, geçen yıl zaman zaman W14'ün kendisine güven vermeyen zorlu arka kısmına katlanırken, oturma pozisyonundan da memnun değildi.

2023'ün ilk yarışlarında konuşan Hamilton, "İnsanlar biliyor mu bilmiyorum ama biz ön tekerleklere diğer tüm sürücülerden daha yakın oturuyoruz. Kokpitimiz ön tarafa çok yakın."

"Sürüş sırasında ön tekerleklerin üzerinde oturuyormuş gibi hissediyorsunuz, ki bu da araba kullanırken hissedilecek en kötü duygulardan biri."

"Bunun yaptığı şey, aracın tutumunu ve hareketini nasıl algıladığınızı gerçekten değiştirmektir. Daha geride olduğunuz ve daha ortada oturduğunuz zamanlara kıyasla tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Bu gerçekten zorlandığım bir şey." demişti.

Mercedes'in yeni W15 F1 aracı için yaptığı bir dizi değişikliğin bir parçası olarak, ilk görüntüler ekibin Hamilton'un şikayetlerine yanıt verdiğini ve sürücüyü ön tekerleklere göre geriye kaydırdığını gösteriyor.

2023 Mercedes W14 and 2024 Mercedes W15 driver position comparison

2023 Mercedes W14 ve 2024 Mercedes W15 sürücü pozisyonu karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Geçen hafta W15'in lansmanında elde edilen görüntülerin de gösterdiği gibi, kokpitin ön akstan 100 mm kadar geriye itildiği anlaşılıyor - şasi, yakıt deposu ve şanzımanın tümü, maksimum dingil mesafesi boyutlarını korurken bu değişikliğe uyum sağlamak için yeniden tasarlanmak zorunda kaldı.

Mercedes'in sıfır sidepod tasarımından rampa tarzı bir çözüme toptan geçişi, radyatörleri aracın merkez çizgisine yaklaştırmak için şaside gerekli olan derin girintiler artık gerekli olmadığından, bu kokpit değişikliğine yardımcı oldu.

Bu aynı zamanda takımın yakıt deposunu şasinin açıklığı boyunca genişletebilmesi ve sonuç olarak kısaltabilmesi gibi zincirleme bir etkiye de sahip.

Mercedes AMG F1 W10, chassis detail
Mercedes W14 middle wing detail

2022/23'te kaplamaya ihtiyaç duyan üst kaza barının (SIS) kendine özgü konumu da, eskisinden daha geride yeni bir yuva bulunmasıyla sonuçlandı ve sahanın geri kalanı gibi, Mercedes de SIS'i sidepod içine yerleştirdi.

Ayrıca takım, yeniden tasarlanan vites kutusu paketiyle birlikte farklı bir şekilde paketlenen ve önünde yapılan diğer değişikliklerle bağlantılı olan itme çubuklu arka süspansiyona geçiş yaptı.

Hamilton W14'ün kokpit konumlandırmasını beğenmese de, teknik direktör James Allison şikayetlerin bir nedenden ziyade aracın zayıflıklarının bir belirtisi olduğuna inanıyor.

Allison, "Lewis'in bunu ifade etme şekli oturma pozisyonuyla alakalıydı. George oturma pozisyonundan hiç bahsetmiyor ama aracın aynı çirkinliğini anlatıyor."

"Eğer bunu [dengesizliği] düzgün bir şekilde düzeltebilseydik, Lewis'in oturma pozisyonunun hâlâ hoşlanmayacağı tek kısmı viraj apeksini biraz daha az görmesi olurdu."

"Ancak oturma pozisyonunun kendisi, aracı nasıl kullanacağını algılamasını zorlaştıran algısal bir soruna yol açmıyor."

"Muhtemelen, tam olarak istediği yerde oturuyor olsaydı, huysuz bir şeyi biraz daha hassas bir şekilde kullanabilirdi. Ancak buradaki mesele huysuz şeyden kurtulmak, iyi olmayan bir şeyi idare etmek için oturma pozisyonunu optimize etmek değil." 

"Odak noktamız daha az korkunç hale getirmek oldu. Ve [geçen yıl] Austin güncellemesinin bu konuda ileriye doğru atılmış hafif bir adım olduğunu söyleyebilirim. Ve biraz da şansla, [2024] aracı çok daha fazlasını getirecek." demişti.

Mercedes W14 and Mercedes W15 side view comparison

Mercedes W14 ve Mercedes W15 yandan görünüm karşılaştırması

Fotoğraf: Uncredited

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