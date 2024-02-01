Mercedes, Hamilton'ın ayrılacağını bugün açıklayacak!

Formula 1 dünyası Şubat ayına oldukça hareketli bir şekilde giriş yaptı. Normalde lansmanlara kadar F1 medyasında sızıntı görseller haricinde pek bir şey olmazdı ancak bu sene şubat ayına çok farklı bir giriş yaptık.

Dün akşamdan itibaren İtalya'da çıkan söylentiler Ferrari'nin Hamilton'la anlaşmaya yakın olduğu yönündeydi. İlk başta bunlar geleneksel söylentiler gibi düşünülse de çok geçmeden iddiaların, basit söylentiden çok fazlası olduğu ve hatta yeni anlaşmanın birkaç gün içerisinde açıklanacağı ortaya çıktı.

Haberler ilk başta İtalya kaynaklı olsa da çok geçmeden Sky Sports F1 ve BBC gibi büyük yayıncılar da Hamilton'ın anlaşmaya vardığı yönünde haberler yayınladılar.

Bu tür gelişmeler yaşandığında, ardından hemen artçı haberler gelmeye başlar. Hamilton'ın Ferrari ile anlaşacağının ciddiyet kazanmasının ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak bu iddiaları takiben Mercedes takım üyelerinin Toto Wolff ve James Allison ile birlikte takım brifingine çağrıldığı söylendi. Aldığımız bilgilere göre Mercedes, bu toplantıda Hamilton'ın takımdan ayrılacağını duyuracak.