Mercedes: "Hamilton'ın aracındaki ekstra sensörler küçük bir ağırlık farkı yaratıyordu"

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Mercedes, W13'te yaşanan dalgalanma sorununu daha iyi anlamalarını sağlayacak verilere ulaşmak amacıyla, Pazar günü Hamilton'ın aracına ekstra sensörler yerleştirmişti. Bu sensörlerin arasında gözle görülebilir şekilde parlayan sahip bir sürüş yüksekliği sensörü de bulunuyordu.

Çoğu takım, yeni kurallarla zaten ağırlaşan araçlara ekstra bir ağırlık yüklememek için bu sensörleri yalnızca antrenman seanslarında kullanıyor. Takımlar aynı zamanda araçları ağırlık sınırına getirmek için de büyük çaba sarf etmekteler.

Mercedes strateji şefi James Vowles, araç ile ilgili "çok fazla cevapsız soru" bulunduğunu, bundan ötürü sensörleri yarış için Hamilton'ın aracında tutmak gibi alışılmadık bir adım attıklarını söyledi.

Avustralya GP'si değerlendirme videosunda konuşan Vowles, "Normal bir sezonda sensörleri yarış esnasında araçta tutmayı düşünmezsiniz bile."

"Sadece ne olup bittiğini anlayabilmek için ihtiyacınız kadarını kullanırsınız. Fakat şu anda kesinlikle normal bir sezonda değiliz ve araç fazla ağır." dedi.

Hamilton, güvenlik aracı periyodunda pit stop yapan takım arkadaşına bir sıra kaybetmesinin ardından, yarışı Russell'ın arkasında, dördüncü sırada tamamladı.

Hamilton yarışın sonunda Russell'ı yakalamayı başardıysa da, aşırı ısınmayla mücadele etmekteydi, dolayısıyla takım arkadaşını geçmek için ciddi bir fırsat yakalayamadı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Vowles, her sürüşte kullanılan parça sayısının değişkenliği nedeniyle iki araç arasında her zaman küçük bir ağırlık farkı olacağını ve eklenen sensörlerin Hamilton için "küçük bir maliyet" oluşturduğunu söyledi.

"İki araç arasında nasıl çalıştığımıza bakarsak, George ve Lewis için yarış arabasını oluşturan binlerce bileşen var ve bu bileşenler tam olarak aynı ağırlıkta değil."

"İki araçta da birkaç gramlık değişkenlik var ve yarıştaki iki araç arasındaki ağırlık farkı, FIA ölçeklerinde de belirtildiği gibi, birbirinden birkaç gram uzaklıktaydı. Bu yüzden Lewis bu ekstra sensörleri taşıyarak harika bir iş çıkardı."

“İşin sonunda bu Lewis için küçük bir maliyet oluşturdu. İki araç arasında yalnızca birkaç gram fark vardı, istediğimiz de buydu.”

Vowles, Mercedes'in sensörleri çalıştırarak iyi miktarda veri toplamasına rağmen, verilerin aracın hızını değiştirecek mucize bir formül sunmadığını da sözlerine ekledi.

Vowles, "Bu verilerden her şeyi tersine çevireceğiniz ve tek bir yarışta bir çözüm bulacağınız bir şey bulamazsınız."

"Ama ilerlemek için ne yapmamız gerektiğine dair ipuçlarını ve farkındalığı sağlıyor." dedi.