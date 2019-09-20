Hamilton'ın aracında yakıt sıcaklığı ihlali tespit edildi
Mercedes takımı, Lewis Hamilton'ın aracında yakıt sıcaklığında kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hakemler tarafından çağrıldı.
F1 Teknik Delegesi Jo Bauer, Singapur GP 1. antrenman seansının ardından Hamilton'ın aracında kullanılması planlanan yakıtın sıcaklığının, izin verilen değerlerin altında olduğunu belirledi ve olayı hakemlere iletti.
Yapılan açıklamada "44 numaralı araçta kullanılacak olan yakıtın sıcaklığı, 17:44'de FIA onaylı sensör tarafından ölçüldü ve yakıt sıcaklığının, 1. antrenman seansından bir saat önce hava servis hizmeti tarafından ölçülen ortam sıcaklığından 11 derece daha düşük olduğu tespit edildi. Bu, 2019 Teknik kurallarının 6.5.2 maddesine uygun bir durum değil."
"Bu yüzden olayı incelemeleri için hakemlere iletiyorum." sözlerine yer verildi.
Daha serin yakıt, güç ve yoğunluk açısından performans avantajı getiriyor. FIA, takımların yakıt ve yağ konusunda avantaj sağlamalarını engellemek için uzun zamandır bu tür konulara yakından bakıyor.
Bu konunun Hamilton ya da Mercedes'e ciddi bir ceza getirmesi beklenmiyor. Alfa Romeo, bu sene benzer sorun nedeniyle 5000 Euro para cezası almıştı.
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|Editör
|Jonathan Noble
Hamilton'ın aracında yakıt sıcaklığı ihlali tespit edildi
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