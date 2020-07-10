Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi

Hamilton seansı altıncı sırada tamamladı ve seansı ikinci sırada bitiren Avusturya GP galibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.6 saniye gerisinde kaldı.

Seans, takımlar tarafından farklı şekilde ele alındı, çünkü yağmurun Cumartesi günü yapılacak olan seansların iptaline sebep olması bekleniyor ve Pazar sabahı sıralama turları yapılmaması takdirde, gridin ikinci antrenman seansı sonuçlarına göre dizilmesi bekleniyor.

Wolff, takımın güç ünitesinde sıralama turu modunu kullanmadığını, ancak Cuma gününe göre daha güçlü bir performansta çalıştırdığını söyledi.

ORF kanalına konuşan Wolff şunları söyledi: "Tam atak modunu kullanmadık, ancak yarı atak modunda da değildi. Biraz daha güç ekledik. Normalde Cuma günü kullanmadığımız bir performans seviyesini kullandığımızı söyleyebilirim."

"Özellikle Lewis'in zaman turuyla ilgili ne olduğuna anlam veremedik. Araçla ilgili bir problem var."

"An itibariyle nedenini bilmiyoruz. Araç, yavaş ve orta hızla geçilen virajlarda araç çok dağınık bir halde. Ancak her şey için veri kanallarımız bulunmakta, ve bunları gözden geçirmek için biraz zamana ihtiyacımız var."

Takımın sıralama seansında cebinden çıkarabileceği bir sürpriz olup olmadığı sorusuna Wolff şu yanıtı verdi: "Şu anda pek yok. Geçen haftaya göre Verstappen büyük bir gelişim gösterdi, ve özellikle Racing Point araçları büyük bir çıkış yakaladı."

"Diğer herkes ise daha yavaş, aynı bizim gibi. Ancak performansımızın nerede olduğu konusunda düşünmemiz gereken çok fazla şey ve toplamamız gereken çok fazla veri var."