Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak

Biletler
paylaşım
yorumlar
Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes, Lewis Hamilton'ın koronavirüs sonrası iyileşme sürecinin devam ettiğini ve onun sezonun son yarışı Abu Dhabi GP'de yarışabilmesi için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta sonu yapılan Sakhir GP'yi kaçırmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine onun yerine Williams pilotu George Russell yarıştı.

Hamilton, testinin pozitif çıkmasından bu yana Bahreyn'de izole olmuş durumda. Bahreyn'de testiniz pozitif çıktığında 10 gün izole kalmanız gerekiyor. Hamilton için bu süre Perşembe günü yani bugün bitiyor. 

Britanyalı pilot, bu haftanın başında yaptığı açıklamada antrenmanlara başladığını ve geçen hafta hastalığın semptomlarını göstermesinin ardından artık harika hissettiğini söylemişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP öncesinde basın toplantısı programı açıklandı. Açıklanan listeye göre Russell, Perşembe günü Mercedes pilotu olarak, onun yerini alan Jack Aitken ise Williams pilotu olarak röportajlara katılacaklar.

Buna karşı Mercedes, Russell'ın bu hafta sonu da kendileri adına yarışacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Takımın önceliği Hamilton'ın yarışacak kadar fit olması yönünde.

Yarış hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff, "Bu hafta sonu Abu Dhabi'de araçta kimin olacağına dair hâlâ bazı soru işaretleri var."

"Lewis'in durumu iyileşiyor ancak onun sürüp süremeyeceğini, vakit yaklaşana kadar öğrenemeyeceğiz."

"Onu araca oturtmak için her şeyi yapacağız ve onun da mümkün olan en kısa sürede dönmeye kararlı olduğunu biliyoruz."

"Ancak önceliğimiz sağlık. Bu yüzden duruma bakıp ona göre karar vereceğiz." dedi.

Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne girebilmesi için öncelikle testinin negatif çıkması ve yarış için sıkı karantina uygulayan devlet yetkililerinden izin alması gerekiyor.

Abu Dhabi GP hafta sonu boyunca tüm F1 padoğu ülkenin kalanından izole olacak. F1 padoğunda yer alan herkes Bahreyn'den özel uçak seferleriyle toplu bir şekilde Abu Dhabi'ye taşındı.

Mercedes, teorik açıdan hafta sonu kimin yarışacağına sıralamalara kadar karar vermeyebilir. Nico Hulkenberg, Eifel GP'de yarışamayan Lance Stroll'un yerine Racing Point aracına ilk olarak sıralamalarda geçmişti.

Haas, Ferrari'den gelecek Resta'nın görevine henüz karar vermedi

Önceki haber

Haas, Ferrari'den gelecek Resta'nın görevine henüz karar vermedi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

Mercedes, Abu Dhabi GP hafta sonunda özel bir renk düzeniyle yarışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Abu Dhabi GP hafta sonunda özel bir renk düzeniyle yarışacak

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş

Sizin Köşeniz: Kralın Dönüşü: Fernando Alonso
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Kralın Dönüşü: Fernando Alonso

Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"

Russell, Abu Dhabi GP basın toplantısına "Mercedes pilotu" olarak katılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Abu Dhabi GP basın toplantısına "Mercedes pilotu" olarak katılacak

Williams, Russell'ın geri bildirimlerini şimdiden özlemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Russell'ın geri bildirimlerini şimdiden özlemiş

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak

Haas, Ferrari'den gelecek Resta'nın görevine henüz karar vermedi
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Ferrari'den gelecek Resta'nın görevine henüz karar vermedi

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş

Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

18s
2
Formula 1

Mercedes, Abu Dhabi GP hafta sonunda özel bir renk düzeniyle yarışacak

13s
3
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak

19 dk
4
Formula 1

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş

11s
5
Formula 1

Sizin Köşeniz: Kralın Dönüşü: Fernando Alonso

12s

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak
F1

Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak

Haas, Ferrari'den gelecek Resta'nın görevine henüz karar vermedi
F1

Haas, Ferrari'den gelecek Resta'nın görevine henüz karar vermedi

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş
F1

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş

Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"
F1

Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"

Sizin Köşeniz: Kralın Dönüşü: Fernando Alonso
F1

Sizin Köşeniz: Kralın Dönüşü: Fernando Alonso

Son Videolar

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
8s

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
4 Ara 2020

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.