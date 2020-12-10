Mercedes, Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışabilmesi için her şeyi yapacak

7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta sonu yapılan Sakhir GP'yi kaçırmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine onun yerine Williams pilotu George Russell yarıştı.

Hamilton, testinin pozitif çıkmasından bu yana Bahreyn'de izole olmuş durumda. Bahreyn'de testiniz pozitif çıktığında 10 gün izole kalmanız gerekiyor. Hamilton için bu süre Perşembe günü yani bugün bitiyor.

Britanyalı pilot, bu haftanın başında yaptığı açıklamada antrenmanlara başladığını ve geçen hafta hastalığın semptomlarını göstermesinin ardından artık harika hissettiğini söylemişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP öncesinde basın toplantısı programı açıklandı. Açıklanan listeye göre Russell, Perşembe günü Mercedes pilotu olarak, onun yerini alan Jack Aitken ise Williams pilotu olarak röportajlara katılacaklar.

Buna karşı Mercedes, Russell'ın bu hafta sonu da kendileri adına yarışacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Takımın önceliği Hamilton'ın yarışacak kadar fit olması yönünde.

Yarış hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff, "Bu hafta sonu Abu Dhabi'de araçta kimin olacağına dair hâlâ bazı soru işaretleri var."

"Lewis'in durumu iyileşiyor ancak onun sürüp süremeyeceğini, vakit yaklaşana kadar öğrenemeyeceğiz."

"Onu araca oturtmak için her şeyi yapacağız ve onun da mümkün olan en kısa sürede dönmeye kararlı olduğunu biliyoruz."

"Ancak önceliğimiz sağlık. Bu yüzden duruma bakıp ona göre karar vereceğiz." dedi.

Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne girebilmesi için öncelikle testinin negatif çıkması ve yarış için sıkı karantina uygulayan devlet yetkililerinden izin alması gerekiyor.

Abu Dhabi GP hafta sonu boyunca tüm F1 padoğu ülkenin kalanından izole olacak. F1 padoğunda yer alan herkes Bahreyn'den özel uçak seferleriyle toplu bir şekilde Abu Dhabi'ye taşındı.

Mercedes, teorik açıdan hafta sonu kimin yarışacağına sıralamalara kadar karar vermeyebilir. Nico Hulkenberg, Eifel GP'de yarışamayan Lance Stroll'un yerine Racing Point aracına ilk olarak sıralamalarda geçmişti.