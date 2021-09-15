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Formula 1 Haberler

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın bu sezon dördüncü Formula 1 güç ünitesine geçmesinin ve grid cezası alması gerekmesinin "mutlak bir zorunluluk olmadığını" söyledi.

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

Takımlar, 2021 sezonunun son üçte birlik kısmı öncesinde, zaten güç ünitesi parçalarında sınıra ulaştıkları için, yılın kalan kısmında ceza alacak gibi görünüyorlar.

Max Verstappen,  Silverstone'da Hamilton'la yaşadığı temas ve ardından yaptığı kaza sonrası güç ünitelerinden birini kaybetti ve bu yüzden yılın son kısmında grid cezası alması neredeyse kesin gibi. Fakat Red Bull, stratejik anlamda yükselme şanslarının bulunacağı bir pistte bu cezayı almayı planlıyor.

Mercedes, Bottas'ı Monza'daki yarışta dördüncü güç ünitesine geçirmeyi seçti ve bu da Fin pilotun sıralama turlarını ve sprint yarışını kazanmasına rağmen, yarışa son sıradan başlamak zorunda olduğu anlamına geliyordu

Fakat Mercedes'in patronu Wolff, Hamilton'ın son güç ünitesinin hâlâ iyi durumda olduğu göz önüne alındığında, bu yıl bir noktada yeni güç ünitesine geçmelerinin mutlak bir zorunluluk olmadığını söyledi.

Wolff, "Hayır [motor değişikliği] mutlak bir zorunluluk değil çünkü bu güç ünitesi ile hâlâ oldukça iyi çalışıyoruz."

"Bu, anlık verilebilecek bir karar olsa bile şu anda bunun gerekli olduğunu düşünmüyoruz."

"Bu, dördüncü üniteyi almayacağımız anlamına mı geliyor? Hayır, öyle demiyoruz. Yani sonraki yarışların nasıl gideceğini görmemiz lazım." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, cuma günü Monza'da Sky Sports'a verdiği demeçte, Hamilton ve Verstappen'in yanı sıra Mercedes ve Red Bull arasında devam eden savaş göz önüne alındığında, yarış dışı kalmalarının telafisi olmayacağını söylemişti.

Wolff, "Birinci ve ikinci olup hızlı tur puanı alabilecekken yarış dışı kalırsanız, diğer ismin yakalayıp farkı kapatması 4 yarış sürebilir. Bu çok acımasızca."

"Yani bu durumda 4 defa ikinci olmayı göze alabilirsiniz. Bu yüzden performanstan ödün vermeden güvenli bir şekilde oynamanız gerek." dedi.

Hamilton ekledi: "Şu anda elimde hâlâ iki motor ve şu anda ekstra bir motor almak gibi bir planım yok. En azından öyle olmasını umuyorum fakat göreceğiz."

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