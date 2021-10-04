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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçebileceğini söyledi.

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Rusya Grand Prix'sinde yeni bir motora geçmiş ve yarışın son bölümünde yağan yağmur sayesinde de yarışı ikinci bitirmişti.

Şimdi gözler Mercedes'e çevrilmiş durumda. Çünkü Mercedes pilotu Lewis Hamilton da yeni motora geçmek durumunda kalabilir. Eğer kalan yarışlarda bunu yapacaklarsa, Türkiye GP ideal bir yer olabilir.

Türkiye GP öncesi Sky Sports'un yayınına konuk olan Toto Wolff, Mercedes'in önümüzdeki hafta sonu Hamilton'ı yeni motora geçirme konusunu araştırdığını belirtti.

F1News'in haberine göre Wolff, Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'sinde yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: "Motor değişikliği yapmamız mümkün. Bunu görüşüyoruz."

"Ancak henüz motoru hangi nokta ve nasıl değiştireceğimiz konusunda nihai kararımızı vermiş değiliz."

"En son isteyeceğimiz şey, dayanıklılık sorunlarıyla yolda kalmak. Şampiyonadaki durum bu tarafa veya diğer tarafa dönebilir. Bitiş çizgisini ikinci veya üçüncü sırada geçmek kabul edilebilir bir şey, çünkü sezonun sonuna daha çok zaman var. Fakat bitirememek... Bu gerçekten zor."

"Şu anda dayanıklılıkla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığımızdan emin olmak için, motorla ilgili çeşitli parametreleri değerlendiriyoruz." dedi.

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