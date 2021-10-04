Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

F1News'in haberine göre Wolff, Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'sinde yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: "Motor değişikliği yapmamız mümkün. Bunu görüşüyoruz."

"Ancak henüz motoru hangi nokta ve nasıl değiştireceğimiz konusunda nihai kararımızı vermiş değiliz."

"En son isteyeceğimiz şey, dayanıklılık sorunlarıyla yolda kalmak. Şampiyonadaki durum bu tarafa veya diğer tarafa dönebilir. Bitiş çizgisini ikinci veya üçüncü sırada geçmek kabul edilebilir bir şey, çünkü sezonun sonuna daha çok zaman var. Fakat bitirememek... Bu gerçekten zor."

"Şu anda dayanıklılıkla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığımızdan emin olmak için, motorla ilgili çeşitli parametreleri değerlendiriyoruz." dedi.