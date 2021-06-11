Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

Lewis Hamilton, Azerbaycan Grand Prix'sinin bitimine iki tur kala yarış tekrar başladığında ikinci cepten start aldı ve ilk viraja gelirken liderliği alacak gibiydi. Ancak ilk virajda fren yapmasıyla beraber duramadı ve kaçış alanına girdi.

Başlangıçta Hamilton'ın frenleme hatası yaptığı düşünülmüştü ancak sonrasında İngiliz pilot "sihirli düğmeye" dokunduğu ve fren ayarlarının değişmesi nedeniyle de lastiklerini kilitlediği ortaya çıktı.

Mercedes, düğmeye dokunduğu için Hamilton'ı suçlamak yerine ona daha iyi bir araç vermek için daha çok çalışmaları gerektiğini düşünüyor. Bu görüş, Toto Wolff'tan sonra Mercedes'in Teknoloji Direktörü Mike Elliott tarafından da paylaşıldı.

Elliott, "Yarışın başlangıcında sürücülerle iletişim kurmamıza izin verilmiyor. Onlara ayarları değiştirmelerini tavsiye edemiyoruz, bu yüzden durumu sürücü için mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çok sayıda farklı işlem yapmaları gerektiği için, iş miktarının azalmasına izin veren bu tür araçlara sahip olmaya çalışıyoruz."

"Bu nedenle araçtaki düğmelerden birine sihirli fren deniyor ki dürüst olmak gerekirse bunun nedenini bilmiyorum. Bu düğme, fren ısıtma modunu aktifleştiriyor, fakat asıl konu fren dengesinin değişmesi; yani dengeyi mümkün olduğunca ön tarafa kaydırıyor."

"Lewis her şeyi doğru yaptı, aracı start çizgisine getirdi, basması gereken tüm düğmelere bastı, ayarları değiştirdi ve her şey yeniden başlangıç için hazırdı. Harika bir başlangıç ​​yaptı, Perez'e yetişti, öne geçti, dönmeye başladı ve o anda ne yazık ki fark etmeden sihirli fren düğmesine dokundu."

"Genel olarak böyle bir sorunun ortaya çıkabileceğinin farkında değildi. Fren yapmaya başladığında ve bunu her zamanki noktasında yaptığında, frenlerin dengesi tamamen ön tarafa kaymıştı. Aynı zamanda tüm yük ön lastiklere bindi, sonuç olarak tekerlekler kilitlendi ve bundan sonra pist dışına çıkmaktan başka seçeneği yoktu."

"Lewis ile konuştum ve yaşananlardan pek çok anlamda kendisini sorumlu tutuyor. Fakat Lewis, diğer sürücülerin aksine çok az hata yapıyor. Ona hata yapma şansını en aza indiren bir araç sağlamak bizim sorumluluğumuzda olan bir şey. Şimdi sonuçlar çıkarmaya ve bir sonraki yarış için çözümler bulmaya çalışacağız." dedi.

Mike Elliott, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG