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Formula 1 Belçika GP

Mercedes, Hamilton'a "gereksiz" telsiz mesajı göndermekle suçlandı

Eski F1 takım yöneticisi Peter Windsor, Lewis Hamilton'a telsizden verilen mesajın gereksiz olduğunu düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Eski F1 takım yöneticisi Peter Windsor'a göre, Lewis Hamilton'a Belçika Grand Prix'sinde George Russell ile yarışırken yeterince alan bırakmasını söylemek, yedi kez dünya şampiyonuna verilmesi "gereksiz" bir mesajdı.

Hamilton, Pazar günkü yarışı başlangıçta ikinci sırada bitirirken, Mercedes takım arkadaşı sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Ancak, 39 yaşındaki pilotun ikincilik derecesi, Russell'ın yarış sonrası FIA soruşturmasının ardından diskalifiye edilmesiyle galibiyete terfi etti çünkü Russell’ın aracı, yarıştan sonra değerlendirildiğinde minimum ağırlığın altında olduğu tespit edildi.

Spa'daki yarışta sadece bir pit stop yapmasına rağmen müthiş bir şekilde yarışan ve son turlarda takım arkadaşına karşı mücadele etmek zorunda kalan 26 yaşındaki pilot için bu, buruk bir an oldu.

İkilinin son turlarda yarışmasına izin verilirken, Hamilton'a kıdemli yarış mühendisi Peter 'Bono' Bonnington tarafından Russell'ı kovalarken "birbirinize yeterince alan bırakın" mesajı verildi. Eski Formula 1 takım yöneticisi Peter Windsor, bunun "gereksiz" bir mesaj olduğunu ve bu mesajın Russell'a iletilmesi gerektiğini düşünüyor.

Windsor, YouTube kanalında,

"İki ya da üç tur kala, Mercedes'in Lewis'e 'birbirinize yeterince alan bırakın' demesi çok ilginçti, aslında bu mesajı George'a vermeleri gerektiğini düşünüyorum"

"Bunu Lewis'e verdiler ve bunun işleri biraz değiştirip değiştirmediğini merak ediyorum, bu mesajı Lewis Hamilton'a söylemek gereksiz bence çünkü o, özellikle bir takım arkadaşıyla yarışırken asla inanılmaz aptalca bir şey yapan bir sürücü değil."

“Yarışın o aşamasında, Lewis'e bunun söylenmesine gerek yoktu ve belki de bu onun agresifliğini biraz etkiledi." dedi.

Russell'ın diskalifiye edilmesi kararından önce, Hamilton yarış sırasında Mercedes'in stratejisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:

"George'a yaklaşmaya çalışıyordum, o lastiklerde uzun süre gitmekte harika bir iş çıkardı. Her stintte lastiklerim iyi durumdaydu ama takım beni içeri aldı. Talihsiz bir durum ama olan bu. Çalıştığınız insanlara güvenmek zorundasınız. Stratejistlerime güveniyorum, onlara tamamen sırtımı yaslayabilmeliyim.”

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Lastiklerin iyi olduğunu söyledim. Beni içeri aldılar. Takım arkadaşım tarafından bir pit stop ile geçilme riski altında olduğumu biliyor muydum? Bana bunu söylemediler."

Mercedes'in Brezilya 2022'den beri ilk 1-2'yi alacağı yarışta, takım patronu Toto Wolff, takımın Russell’ın üçüncü Formula 1 kariyer zaferinin silinmesine neden olan hatası için İngiliz pilottan özür diledi.

Avusturyalı, "Diskalifiye olmamızı kabul etmeliyiz."

"Açıkça bir hata yaptık ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Ne olduğunu değerlendireceğiz ve neyin yanlış gittiğini anlayacağız. 1-2'yi kaybetmek hayal kırıklığı yaratıyor ve böyle güçlü bir yarış çıkaran George'dan sadece özür dileyebiliriz.”

"Lewis iki pit stop ile en hızlı sürücüydü ve zaferi hak etti. Bu haftadan çıkarabileceğimiz birçok olumlu şey var. Farklı stratejilerle bugünkü yarışta ölçüt olan bir araca sahiptik. Birkaç ay önce, bu durumda olacağımız düşünülemezdi." dedi.

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