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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Analiz

Mercedes, Hamilton'a 1+1 senelik anlaşma teklif etmiş

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Mercedes, Hamilton'a 1+1 senelik anlaşma teklif etmiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Ağu 2020 09:34

Motorsport.com İtalya'ya göre Mercedes, şampiyon pilotu Lewis Hamilton'a 1+1 senelik anlaşma teklif ettiği için taraflar anlaşmaya varamıyorlar.

Hamilton'ın Mercedes'le olan mevcut anlaşması bu sene sonunda bitiyor ancak henüz taraflar arasında yeni anlaşma yapılmadı.

Motorsport.com İtalya, anlaşmanın şu ana kadar yapılamamasının nedeninin para olmadığını, anlaşma süresi olduğunu iddia etti.

Mercedes'in gelecek seneden itibaren hayata geçecek yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamak istemediği biliniyor. 2014'ten bu yana Formula 1'i domine eden takım, F1 Yönetimi'nin Concorde görüşmelerinde kendilerine hak ettikleri değeri vermemesinden şikayetçi. Formula 1, takımların anlaşmayı imzalaması için 12 Ağustos tarihini son gün olarak belirledi ve bu tarihi uzatmayacağını net bir şekilde ifade etti.

 

Habere göre Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, Mercedes'in Hamilton'la devam etmesini istiyor ancak kendilerinin spordaki uzun vadeli geleceğinin net olmaması nedeniyle şampiyon pilotlarıyla uzun vadeli anlaşma imzalamak istemiyor.

Mercedes'in sene sonunda her iki pilotuyla birden anlaşması sona eriyordu ancak Valtteri Bottas ile geçtiğimiz günlerde bir senelik anlaşma daha imzalandı. Fin sürücü, yeni anlaşma kapsamında 2021'de 15 milyon Euro kazanacak.

Hamilton halihazırda 50 milyonun üzerinde kazanıyor ancak koronavirüs dönemi sonrasında böyle bir maaş verilmeyeceği düşünülüyor. Hamilton'ın gelecek anlaşmasında para konusunda anlaşmazlık yaşamadığı, anlaşmanın süresini beğenmediği düşünülüyor.

Motorsport.com İtalya, Hamilton'a 1 + 1 yani bir sene tam, bir sene opsiyonlu anlaşma teklif edildiğini öğrendi. Lewis bunu güvensizlik olarak gördüğü için kabul etmiyor.

Mercedes, Formula 1'in yeni döneminde istediği karşılığı alamazsa, bu durumda 2021'de yarışıp 2022'de gelecek yeni kurallar öncesinde spordan ayrılabileceği, bu yüzden uzun vadeli anlaşmaya karşı çıktığı söyleniyor.

Mercedes'in Formula 1'den ayrılması ihtimaline karşı FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için hiper araç hazırlamayı planladığı iddialar arasında.

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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in conferenza stampa

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in conferenza stampa
1/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pole sitter Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, e Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, nel Parc Ferme

Pole sitter Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, e Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, nel Parc Ferme
2/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

La Mercedes di Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 con il simbolo di un ferro di cavallo sul muso, in tributo a Sir Stirling Moss

La Mercedes di Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 con il simbolo di un ferro di cavallo sul muso, in tributo a Sir Stirling Moss
3/20

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
4/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
5/20

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
6/20

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, e Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, e Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
7/20

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1

Lewis Hamilton, Mercedes F1
8/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
9/20

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, si congratula con il compagno di squadra, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, per la conquista della poleposition

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, si congratula con il compagno di squadra, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, per la conquista della poleposition
10/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

il Pole sitter Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, e Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, arriva nel Parc Ferme dopo le Qualifiche

il Pole sitter Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, e Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, arriva nel Parc Ferme dopo le Qualifiche
11/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

I commissari tecnici spostano la vettura di Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, nel Parc Ferme dopo le qualifiche

I commissari tecnici spostano la vettura di Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, nel Parc Ferme dopo le qualifiche
12/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
13/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
14/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
15/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
16/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
17/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
18/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
19/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
20/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Lokasyon Silverstone
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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