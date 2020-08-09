Mercedes, Hamilton'a 1+1 senelik anlaşma teklif etmiş

Hamilton'ın Mercedes'le olan mevcut anlaşması bu sene sonunda bitiyor ancak henüz taraflar arasında yeni anlaşma yapılmadı.

Motorsport.com İtalya, anlaşmanın şu ana kadar yapılamamasının nedeninin para olmadığını, anlaşma süresi olduğunu iddia etti.

Mercedes'in gelecek seneden itibaren hayata geçecek yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamak istemediği biliniyor. 2014'ten bu yana Formula 1'i domine eden takım, F1 Yönetimi'nin Concorde görüşmelerinde kendilerine hak ettikleri değeri vermemesinden şikayetçi. Formula 1, takımların anlaşmayı imzalaması için 12 Ağustos tarihini son gün olarak belirledi ve bu tarihi uzatmayacağını net bir şekilde ifade etti.

Habere göre Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, Mercedes'in Hamilton'la devam etmesini istiyor ancak kendilerinin spordaki uzun vadeli geleceğinin net olmaması nedeniyle şampiyon pilotlarıyla uzun vadeli anlaşma imzalamak istemiyor.

Mercedes'in sene sonunda her iki pilotuyla birden anlaşması sona eriyordu ancak Valtteri Bottas ile geçtiğimiz günlerde bir senelik anlaşma daha imzalandı. Fin sürücü, yeni anlaşma kapsamında 2021'de 15 milyon Euro kazanacak.

Hamilton halihazırda 50 milyonun üzerinde kazanıyor ancak koronavirüs dönemi sonrasında böyle bir maaş verilmeyeceği düşünülüyor. Hamilton'ın gelecek anlaşmasında para konusunda anlaşmazlık yaşamadığı, anlaşmanın süresini beğenmediği düşünülüyor.

Motorsport.com İtalya, Hamilton'a 1 + 1 yani bir sene tam, bir sene opsiyonlu anlaşma teklif edildiğini öğrendi. Lewis bunu güvensizlik olarak gördüğü için kabul etmiyor.

Mercedes, Formula 1'in yeni döneminde istediği karşılığı alamazsa, bu durumda 2021'de yarışıp 2022'de gelecek yeni kurallar öncesinde spordan ayrılabileceği, bu yüzden uzun vadeli anlaşmaya karşı çıktığı söyleniyor. Mercedes'in Formula 1'den ayrılması ihtimaline karşı FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için hiper araç hazırlamayı planladığı iddialar arasında.