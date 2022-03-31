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Mercedes: "Hamilton yavaş kaldı çünkü ayarlarda hata yaptık"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, ayarlarda yaptıkları hatanın Lewis Hamilton'ın sıralama turlarında geride kalmasına yol açtığını belirtti.

Kemal Şengül
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Mercedes: "Hamilton yavaş kaldı çünkü ayarlarda hata yaptık"
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Mercedes, Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'da da Red Bull ve Ferrari'nin ardında kalırken, orta gruptaki diğer takımlara kıyasla daha iyi performans sergiledi.

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Andrew Shovlin, performansları hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Cidde'deki hafta sonundan ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? Öncelikle liderlikle olan farkın tamamen farkındayız, fark burada Bahreyn'den bile fazlaydı."

"Ferrari ve Red Bull ile mücadele edebilmek adına hem sıralama turları hem de yarış temposunda önemli ölçüde gelişmemiz gerekiyor. Aynı zamanda orta gruptaki diğer takımlara göre hâlâ belli bir avantajımız var, bu da daha fazlasını elde etmek için hafta sonu ayar denemeleri yapmamıza izin veriyor."

"Nihayetinde bu sorunlar sadece Brackley ve Brixworth fabrikalarında çözülebilir. Herkes bunların sebebini anlayıp, çözümler üretmek için çok çabalıyor. Sonraki yarışlarda adım adım ilerlemeye devam edeceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pistteki kayıpları en aza indirmek ve mümkün olduğunca çok puan kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu yüzden iki hedefimiz var: Hafta sonları hızımızdan en iyi şekilde faydalanmak ve hem pole pozisyonu hem de yarış galibiyetleri almamıza izin verecek seviyeye geri dönmeye çalışmak."

Shovlin ayrıca Lewis Hamilton'ın sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesinin sebebinin yanlış ayarlar olduğunu söyledi.

"Bunun birkaç nedeni var ama temel nedeni aracı henüz tam olarak istediğimiz kadar anlayamamış olmamız çünkü sadece iki yarış tamamladık."

"Yani Lewis ile hâlâ ayarları keşfediyoruz, performans sağlayan bir yön bulmaya çalışıyoruz. Cuma gecesi Lewis'in üçüncü antrenmanda memnun kaldığı bir ayar bulduk. Sıralama turları öncesinde bu yönde birkaç adım daha gittik fakat aşırıya kaçtık."

"Bu ayarlar nedeniyle Lewis'in aracının arka lastiklerinde çekiş yoktu ve Cidde, son derece hızlı bir pist. Duvarlar çok yakın, dolayısıyla çok fazla güvene ihtiyaç duyuyorsunuz ve arkada yol tutuş olmadığında, sürücü kendisini güvende hissetmiyor. Yani biraz fazla ileri gittik fakat ders çıkardığımız faydalı bir deneyim oldu."

"Temel sorunumuz aracın yeterince hızlı olmamamız. Kusursuz hareket etmezsek, sıralama turlarında bazı risklerle karşı karşı olacağız. Bu açıdan aracı bir an önce hızlandırmamız gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG interview

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG interview

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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