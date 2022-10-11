Mercedes: "Hamilton tüm takımı motive ediyor"

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Mercedes, başarılı geçen yılların ardından bu yıl beklentilerin çok altında kaldı ve şampiyonluk için mücadele edemedi.

Bitime dört yarış kala Max Verstappen şampiyon olmuş durumda ve yakında takımlar şampiyonluğunu da Red Bull'un kazanması bekleniyor.

Ancak Mercedes'te moraller hâlâ yüksek ve Lewis Hamilton, gelecek yıl öne dönmek için arka planda takımı motive etmeye çalışıyor.

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, İngiliz pilotun çalışmalarından övgüyle bahsetti ve takıma harika şekilde liderlik ettiğini söyledi.

Elliott, "Her iki pilotumuz da bu yıl harika bir performans sergiledi."

"Ne yazık ki onlara iyi bir araç veremedik, özellikle de her hafta sonu yarış kazanmak için mücadele edemeyen yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a."

"Hamilton, takım için inanılmaz derecede motive edici. Çok sıkı çalışıyor ve harika geri bildirimler sağlıyor."

"Hâlâ oldukça motive ve bu yıl ondan hiçbir şeyi götürmedi. Sabahtan gece geç saatlere kadar bizimle birlikte ve araçtan en iyi verimi almak istiyor."

"Bunu yaparak etrafındaki herkesi motive ediyor. Takımdaki herkes onun çalışma tutumundan etkilendi."

"Lewis mühendislerle aktif şekilde konuşuyor. O, takıma liderlik ediyor ve bu zorlu süreçte ihtiyacımız olan şey de bu." dedi.