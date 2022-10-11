Mercedes: "Hamilton tüm takımı motive ediyor"
Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, Lewis Hamilton'ın takıma çok iyi liderlik ettiğini ve motivasyonunun tüm takıma yardım ettiğini belirtti.
Mercedes, başarılı geçen yılların ardından bu yıl beklentilerin çok altında kaldı ve şampiyonluk için mücadele edemedi.
Bitime dört yarış kala Max Verstappen şampiyon olmuş durumda ve yakında takımlar şampiyonluğunu da Red Bull'un kazanması bekleniyor.
Ancak Mercedes'te moraller hâlâ yüksek ve Lewis Hamilton, gelecek yıl öne dönmek için arka planda takımı motive etmeye çalışıyor.
Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, İngiliz pilotun çalışmalarından övgüyle bahsetti ve takıma harika şekilde liderlik ettiğini söyledi.
Elliott, "Her iki pilotumuz da bu yıl harika bir performans sergiledi."
"Ne yazık ki onlara iyi bir araç veremedik, özellikle de her hafta sonu yarış kazanmak için mücadele edemeyen yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a."
"Hamilton, takım için inanılmaz derecede motive edici. Çok sıkı çalışıyor ve harika geri bildirimler sağlıyor."
"Hâlâ oldukça motive ve bu yıl ondan hiçbir şeyi götürmedi. Sabahtan gece geç saatlere kadar bizimle birlikte ve araçtan en iyi verimi almak istiyor."
"Bunu yaparak etrafındaki herkesi motive ediyor. Takımdaki herkes onun çalışma tutumundan etkilendi."
"Lewis mühendislerle aktif şekilde konuşuyor. O, takıma liderlik ediyor ve bu zorlu süreçte ihtiyacımız olan şey de bu." dedi.
Hakkinen Newey'i övdü: "Yeni düzenlemeleri harika kullandı"
Marshall: "2022 aracı başarısız olabilirdi fakat her şey istediğimiz gibi gitti"
Son Haberler
Binotto: "Daha fazla güncelleme getirmeyeceğiz"
Ferrari de tıpkı Red Bull gibi sezonun kalan yarışlarına güncelleme getirmeme kararı aldı.
Mercedes, 2022'de son güncellemelerini Austin'e getirecek
Mercedes ekibi bu yılki son güncellemelerini Austin'de yapılacak ABD Grand Prix'sine getirecek.
Gasly: "Honda'nın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi"
Pierre Gasly, Honda spordan ayrılsa dahi pist üstü çalışmalarında değişen hiçbir şey olmadığını söylüyor.
Vandoorne ve Vergne, 2023 Formula E sezonunda DS Penske ile yarışacak
Techeetah ile yollarını ayıran ve Dragon Penske ile anlaşan DS, yeni Formula E sezonunda Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne ile yarışacak.