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Mercedes: "Hamilton, Suudi Arabistan'da yine "tartışmalı motorunu" kullanacak"

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Toto Wolff, Mercedes'in Suudi Arabistan'da Lewis Hamilton'a yine "tartışmalı motorunu" kullandıracağını doğruladı.

Mercedes: "Hamilton, Suudi Arabistan'da yine "tartışmalı motorunu" kullanacak"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Suudi Arabistan'da, Brezilya Grand Prix'sinde kullanılan "tartışmalı motor" ile yarışacağını açıkladı.

Hamilton, ilk Katar GP'sini kazanarak arka arkaya zaferler elde etti ve Türkiye, ABD ve Meksika ile aynı güç ünitesini kullanmasına rağmen, hafta sonunu domine etti.

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, şampiyona rakibi Max Verstappen'e karşı yarım saniyeden fazla bir farkla pole pozisyonunu aldı ve Losail Uluslararası Pisti'nde zafere giderken her turda lider oldu.

Wolff, Mercedes'in, Suudi Arabistan'daki bir sonraki etkinlikte rekabetçi olmasını bekliyor.

Wolff, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Suudi bizim için iyi bir pist olmalı ancak bu yıl, iyi bir yer olduğunu düşündüğünüzde tam tersi olabileceğini biliyoruz."

"Uzun bir düzlük var. Burada [Katar'da] kullanmadığımız tartışmalı motorumuzu, Suudi Arabistan için çıkaracağız ve umarım Valtteri [Bottas] de yukarıda olur, ona ihtiyacımız var."

"Ancak her durumda, herkes yarışı bitirirse, şampiyona Abu Dhabi'ye gidecek." dedi.

Wolff mücadelenin her dakikasından keyif alıyor

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2nd position, arrive in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2nd position, arrive in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, Verstappen ile sürücüler şampiyonasındaki farkını Katar'daki galibiyetiyle sekiz puana indirdi ancak Mercedes'in takımlar şampiyonasında Red Bull'a karşı sadece beş puan üstünlüğü var.

Wolff, şampiyonluk mücadelesinin yoğunluğundan keyif aldığını ve Mercedes'in, Suudi Arabistan'da "maksimum atağı" yapması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Mücadeleden gerçekten keyif alıyorum çünkü çok zor olduğunda eğlenceli oluyor."

"Tam olarak bu yüzden spordayız ve her dakikasından keyif alıyorum."

"Bence maksimum atak yapmamız gerekiyor. Yakalamamız, puanlar almamız gerekiyor ve yapacağımız şey de bu." dedi.

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