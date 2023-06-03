Mercedes, Hamilton-Russell temasında nasıl komik duruma düştü?

Ancak olaydan önce her iki pilota gönderilen telsiz mesajlarının açığa çıkmasının ardından, olayın karışık bir şekilde sona eren ikinci seansın hareketli dakikalarında tamamen yanlış anlaşılma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Her iki pilot, seansın o bölümü öncesinde farklı sürüş planlarıyla piste gönderilmişti. Russell, Hamilton'un turuna başladığı anlarda mevcut sürüşünü bitirmesi gerekiyordu.

Ancak Russell'ın, Sergio Perez'in pist dışına çıkması ve piste geri dönmesi nedeniyle 5. virajı genişten dönmesi gerekti. Bunun üzerine Russell hemen yavaşladı ve lastikleriyle bataryasını hızlı tur için hazırlamaya başladı. Bu süreçte Russell takımdan, kendisini takip eden araçları bildirmesini istedi.

Red Bull pilotu Max Verstappen'e yol veren Russell'a, son virajlarda Carlos Sainz'ın hızlı turunda olacağı bilgisi verildi. Russell bunun üzerine çok ciddi seviyede yavaşlayarak Ferrari pilotuna yol verdi.

Sonrasında Russell telsizden, "Başkası var mı?" diye sordu. Russell'a telsizden cevap verilmeyince, İngiliz pilot Sainz'ın arkasına takılarak son virajda zorladı ve hava koridorundan faydalanmaya çalıştı.

Ancak bu zorlama, beklenmedik bir şekilde çok hızlı yakalayan ve hızlı turuna başlayan Hamilton'a denk geldi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O da, önceki turunda Verstappen ve Sainz'a yol vermişti ve kendisine önünde Russell'ın hazırlık turu attığı bilgisi verilmemişti.

Hamilton, son virajda gaza basınca takım arkadaşı önüne denk geldi ve ikili, start finiş düzlüğünde birlikte hızlı turlarına başladılar.

Russell, arkasında takım arkadaşının olduğundan haberdar değildi ve Sainz'ın hava koridorundan faydalanabilmek için biraz sağa doğru kaydı. Hamilton bu hareketi, muhtemelen Russell'ın kendisine yol verdiği şeklinde yorumladı ve solundan onu geçmeye çalıştı.

Ancak Russell, ilk viraj için yeniden yarış çizgisine dönmek isteyince ikili arasında temas yaşandı. Hamilton, bunun üzerine çimenlere kadar çıkınca, çok daha büyük kaza engellenmiş oldu.

Her iki pilota, diğer pilotun varlığı hakkında bir bilgi verilmediği için Wolff, bunun takımın hatasının olduğunu kabul etti.

Wolff, "Bu tamamen iletişim eksikliğiyle alakalı bir konuydu çünkü aynı takımdaki pilotlar, sıralamanın son turunda birbirlerine çarpmak istemezler."

"George'un yeni bir turuna başladığı, Lewis'in bunu son fırsat olarak gördüğü an yaşanan talihsiz bir durumdu. Aptalca göründü ancak öyle değildi. Sadece iletişim hatasıydı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Russell, yaşananlarda takımın hatası olduğu için resmi bir uyarı ile kurtulurken, Wolff gelecekte benzer durumların yaşanmasını engellemek için takım olarak bu konuyu incelemeleri gerektiğini söyledi.

Wolff, "Burada takımın çabası önemlidir ve gelecekte benzer durumlardan kaçınmak için iletişim kanallarımızı gözden geçirmemiz gerek. Dramatik bir durum değildi. Aracımız yeteri kadar hızlı değildi." dedi.

Kimileri bu kazayı, 2016'daki İspanya GP'nin ilk turunda o dönemde takım adına yarışan ve o sene şampiyon olan Nico Rosberg ile Hamilton arasında yaşanan kazaya benzetti. Wolff, benzerlik olmadığını söylerken yarışa liderlik ederken böyle bir kaza yapmayı ancak hayal edebileceklerini söyledi.

Wolff, "Hayır, 2016'nın gölgesi gibi değildi. Keşke 2016'da birinci turda çok hızlı olduğumuz için iki aracı da kaybettiğimiz bir durumda olsaydık. Sonunda saçma görünen önemsiz bir olaydı." dedi.