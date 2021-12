Mercedes: "Hamilton ön kanat hasarını görseydi, hızlı tur denemesi yapmazdı"

Hamilton'ın ön kanadı, Esteban Ocon ile yeniden startta yaşadığı temas ve ardından Max Verstappen'e arkadan vurmasıyla iki defa darbe aldı.

Hamilton'ın performans kaybı Mercedes'in pit duvarında görünüyordu. Hamilton'ın ön kanat hasarıyla yarım saniye civarında performans kaybettiği düşünülüyor.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Hamilton'ın yaşadığı iki olay nedeniyle çok ciddi performans kaybettiğini söyledi.

Shovlin, "İlk başta arada kaldığında ve Esteban kanadın üstünden geçtiğinde muhtemelen 0.1 - 0.2 sn kayıpla başladık."

"Şanslıydık çünkü orada kanat yola vurdu. Orada birkaç parça kaybettik ancak daha fazla hasar olmadı."

"Ancak Max ile yaşadıklarımızın ardından kanadın kenarını kaybettik. Bu durumda yaklaşık 0.4 sn performans kaybedersiniz." dedi.

Damage to the front wing of Lewis Hamilton, Mercedes W12, after contact with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images