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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Mercedes: "Hamilton ön kanat hasarını görseydi, hızlı tur denemesi yapmazdı"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes F1 takımı, Suudi Arabistan GP'yi kazanan Lewis Hamilton'ın ön kanadındaki hasarın ne boyutta olduğunu bilseydi bu durumda hızlı tur için zorlamayacağını düşünüyor.

Mercedes: "Hamilton ön kanat hasarını görseydi, hızlı tur denemesi yapmazdı"

Hamilton'ın ön kanadı, Esteban Ocon ile yeniden startta yaşadığı temas ve ardından Max Verstappen'e arkadan vurmasıyla iki defa darbe aldı.

Hamilton'ın performans kaybı Mercedes'in pit duvarında görünüyordu. Hamilton'ın ön kanat hasarıyla yarım saniye civarında performans kaybettiği düşünülüyor.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Hamilton'ın yaşadığı iki olay nedeniyle çok ciddi performans kaybettiğini söyledi.

Shovlin, "İlk başta arada kaldığında ve Esteban kanadın üstünden geçtiğinde muhtemelen 0.1 - 0.2 sn kayıpla başladık."

"Şanslıydık çünkü orada kanat yola vurdu. Orada birkaç parça kaybettik ancak daha fazla hasar olmadı."

"Ancak Max ile yaşadıklarımızın ardından kanadın kenarını kaybettik. Bu durumda yaklaşık 0.4 sn performans kaybedersiniz." dedi.

Damage to the front wing of Lewis Hamilton, Mercedes W12, after contact with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Damage to the front wing of Lewis Hamilton, Mercedes W12, after contact with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton hasarlı ön kanada rağmen zorlamayı sürdürdü ve hem yarışı kazandı, hem de en hızlı tur puanını aldı.

Şampiyon pilotun son puan için zorlaması hakkında Shovlin, "Çok kararlıydı. O esnada iki farklı düşünceye sahiptik."

"Diğer insanların lastiklerinde zorlandığını görüyorduk ve yaşananların ardından ön kanadın araçta kalacağının garantisinin olmadığını görebiliyorduk."

"Zor bir karardı. O puanı alacak mıydık? Lewis, o puanı alırsa puanların eşitleneceğini biliyordu ya da güvenli bir şekilde mi devam edecektik?"

"Nihai olarak karar veren isim Lewis'ti. Bu kararda muhtemelen ön kanadını görmüyor olması yardımcı oldu çünkü bizim gibi televizyondan izliyor olsaydı, zorlamamasının daha iyi olacağını düşünebilirdi." dedi.

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