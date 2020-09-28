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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Mercedes, Hamilton olayında sadece “sözlü bir uyarı” beklemiş

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Mercedes, Hamilton olayında sadece “sözlü bir uyarı” beklemiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Mercedes F1 pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Lewis Hamilton’ın Rusya Grand Prix’si öncesi yaptığı start antrenmanları konusunda takımın, FIA’dan sadece sözlü bir uyarı beklediğini söyledi.

Hamilton, yarış öncesi gride çıkış turunda pit yolunun çıkışında durup start antrenmanı yapıp yapamayacağını sordu. İngiliz sürücünün yarış mühendisi Peter Bonington da buna onay verdi. Ancak takım, TV yayını olmadığı için Hamilton’ın normal start antrenmanı bölgesinin ne kadar uzağında bunu uyguladığını fark etmedi.

Bunun ardından Mercedes sürücüsü bir kez daha pite yönelip start antrenmanı gerçekleştirdi ve bu sefer olay TV yayınına yansıdı ve FIA bunu incelemeye aldı.

Sonuç olarak Hamilton iki tane 5 saniye zaman cezası aldı ve yarışı ancak üçüncü sırada tamamlayabildi.

FIA, Hamilton’ın sportif bir avantaj elde ettiğini düşündü ve Shovlin, tecrübeli sürücünün start antrenmanı için daha temsili bir yer aradığını belirtti.

Shovlin, “Bazı yerlerde boyanmış çizgiler var ve start antrenmanlarını oralarda yapmanız gerekiyor.”

“Diğer alanlar ise genel alanlar. Ve genellikle çok fazla kauçuk varsa, grid için pek temsili olmuyor.”

“Sürücüler ve ayrıca mühendisler, griddeki yol tutuşa benzer bir yer bulmak ister. Ve Lewis, biraz daha uzağa gidip gidemeyeceğini sordu.”

“Ne kadar uzağa gideceğini fark etmedik. Ancak sadece gerçek starttakine benzer bir asfalt bulmaya çalıştı.”

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“İlk start antrenmanını görmedik. İkinciyi gördüğümüzde ise, hakemlerin bunu beğenmeyeceğini düşündük.”

“Ancak bunun tehlikeli olduğunu düşünmedik. Ve yarış notlarına göre, pit çıkışının sağ tarafında olduğu için bunun belirsiz olacağını ve sadece sözlü uyarı alacağımızı düşündük.”

“Aracın pozisyonunu gördüğümüzde, bunu beğenmemeleri sürpriz olmadı. Ve şüphesiz olarak, bunu FIA ve görevliler dışında diğer takımlar da bildirmiş olabilir.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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