Mercedes: "Hamilton, Katar'da zayıf motoru kullandı"

İngiliz sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Katar GP'de pole pozisyonundan başlayıp baskın bir galibiyet aldıktan sonra rakibi Max Verstappen ile farkı sekiz puana indirdi.

Brackley merkezli takım, zaten Mercedes'e uyması beklenen yüksek hızlı Suudi pistinde Hamilton'a, mücadele için en iyi güç ünitesini kullandıracaklarını doğruladı.

Hamilton'ın Brezilya Grand Prix'sinde kullandığı yeni motor, çok taze olduğu ve diğer güç ünitelerinin normal kullanım süresi kadar dayanması gerekmediği için daha yüksek güç ayarlarında çalışabiliyor.

Mercedes pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, özellikle Hamilton'ın daha fazla güce sahip olacağını bildikleri için Suudi Arabistan'a dair umutlarının yüksek olduğunu söyledi.

"Son yarışlarda oldukça büyük performans dalgalanmaları gördük ama Suudi pistine bakarsak, oranın bize uyması gerektiğini düşünüyorum."

"Lewis için araçta daha güçlü bir motora sahibiz, bu da ona kullanışlı bir motor sağlayacak."

Takım patronu Toto Wolff, Suudi Arabistan'ın özellikle motor durumu açısından, araçları için daha iyi olması gerektiği konusunda hemfikir.

Sky'a verdiği demeçte, "Suudi bizim için iyi bir pist olmalı ancak bu yıl, iyi bir yer olduğunu düşündüğünüzde tam tersi olabileceğini de biliyoruz."

"Uzun bir düzlük var. Burada [Katar'da] kullanmadığımız tartışmalı motorumuzu, Suudi Arabistan için çıkaracağız ve umarım Valtteri [Bottas] de yukarıda olur, ona ihtiyacımız var."

"Ancak herkes yarışı bitirirse, şampiyona Abu Dhabi'ye gidecek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Shovlin, Mercedes'in Katar'da daha güçlü motoru kullanmamayı seçtiğini çünkü ondan elde edilecek kazanımların, Losail'de düzlükler az olduğu için o kadar fazla olmadığını açıkladı.

Shovlin, "Yarıştığımız iki güç ünitesi var."

"Burada, pistin doğası gereği araçta iki motordan daha az güçlü olanı kullandık. Yani şu anda işin bu tarafı iyi bir yerde.” dedi.

Shovlin, daha taze motordan gelen güvene rağmen Mercedes'in rahat davranmayacağını ve Suudi hafta sonunu öylece kazanmayı beklemeyeceklerini söyledi.

Shovlin, "Pist araca uygun olacaktır ama o zaman, Austin'de muhtemelen düzgün bir ayar yapıp Red Bull'a karşı mücadele edebileceğimizi de düşünebilirdik. Fakat onlar bizden üstünlerdi."

"Yani bir yarışa, her şeyin istediğimiz gibi gideceğini düşünerek gitmiyoruz, her zaman temkinliyiz."

"Yine de bildiğimiz şey, ayarı doğru bir şekilde yapmamız gerektiği, lastiklerde ne yapmamız gerektiği ve nasıl çalıştıkları. Biz de önümüzdeki günlerde bunu yapmakla meşgul olacağız. Oraya iyi durumda varmak için mümkün olan her fırsatı değerlendirdiğimizden emin olacağız."

"Yeni bir piste iyi şekilde gelmek, çok büyük bir şey. Eğer iyi bir aracınız varsa, oradan gelişebilirsiniz." diye ekledi.