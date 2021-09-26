Mercedes: "Hamilton ilk çağrıyı görmezden gelse de onu pite almakta kararlıydık"

Hamilton, yarışın sonunda yağan yağmurun da yardımıyla McLaren pilotu Lando Norris'i geçti ve kariyerinin 100. Formula 1 zaferini elde etti.

İngiliz pilot, pistin çoğunluğu kuru olduğu için yarışın başlangıcında pite girip girmeme konusunda emin değildi. Mercedes'teki yarış mühendisi Pete Bonnington, kendisine pite girme çağrısı yaptı ancak Hamilton pit girişini geçti ve bir tur daha devam etti.

Ertesi tur Hamilton pite girdi ve pite giriş kararı, yağmurun şiddetini artırmasıyla beraber meyvesini verdi . Norris iki tur daha pistte kaldı ve Hamilton'a geçildiği gibi, yarışı da yedinci bitirdi.

Yarıştan sonra Norris ile konuşan Hamilton, başlangıçta pite girmek istemediğini söyledi.

Hamilton, Norris'e "Takımım bugün gerçekten harikaydı fakat ilk pite giriş çağrısını görmezden geldim." derken görüldü.

Mercedes F1 patronu Wolff, yarıştan sonra verdiği demeçte bir pilotun, yarış esnasında tam bir resme sahip olmasının zor olduğunu kabul ederken, takımın yaklaşan yağmurun farkında olduğunu ve bu yüzden pite girmekte kararlı olduklarını belirtti.

Wolff, "Sürücü için, pistin yarısı kuru ve diğeri yarısı biraz ıslak olduğunda durum her zaman için son derece zordur."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leaves his pit box as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, comes in for a stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Daha fazla yağmurun geleceğini biliyorduk. Bundan ötürü Valtteri [Bottas] bir tur önce pite girdi. Ardından hava durumu tahminlerimiz ve stratejistler, pite çağırmakta kararlıydı." dedi.

İlk turda yedinci sıraya kadar gerileyen Hamilton, pit stoplardan sonra çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve ikinci sıraya çıktı. İngiliz pilot, yağmur yağmadan önce dokuz saniyelik bir farkı kapattı.

Wolff, "Lando'yu geçsek de geçemeyecek olsak da, kendimizi zorlu bir son bölüm için hazırlıyorduk."

"Sonrasında yağmur yağdı ve işler o noktada oldukça karmaşık bir hal aldı. McLaren'ın dışarıda kalmakla, pite girmek arasında neden bu kadar arada kaldığını anlıyorum."

"Lider taraf olduğunuzda sadece diğerlerinin aksine, sadece kaybedeceğiniz bir şey vardır. Biz de bugün bundan faydalandık ve bence tüm taraftarlar için harikaydı." dedi.

Hamilton, yarışın başlarında Daniel Ricciardo'nun arasında sıkışıp kalmıştı ve eğer son bölüm kuru zeminde geçseydi, kendisi için epey zorlayıcı olabilirdi.

Wolff, eğer yağmur olmasaydı Hamilton'ın Norris'i geçip geçemeyeceğini söylemenin zor olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Lewis, Ricciardo'nun aksine DRS'si olmasına rağmen yarışın başında Ricciardo'nun arkasında kaldı."

"Bence onu geçmek oldukça zor olurdu. Bugün gerçekten çok hızlılardı ve kendisi de iyi bir iş yapıyordu."

"Yakıt konusunda biraz endişeleri vardı. Fakat tempoyu yükselttiğinde, gerçekten çok hızlıydı." dedi.