Mercedes: "Hamilton ilk çağrıyı görmezden gelse de onu pite almakta kararlıydık"

Hamilton, yarışın sonunda yağan yağmurun da yardımıyla McLaren pilotu Lando Norris'i geçti ve kariyerinin 100. Formula 1 zaferini elde etti.

İngiliz pilot, pistin çoğunluğu kuru olduğu için yarışın başlangıcında pite girip girmeme konusunda emin değildi. Mercedes'teki yarış mühendisi Pete Bonnington, kendisine pite girme çağrısı yaptı ancak Hamilton pit girişini geçti ve bir tur daha devam etti.

Ertesi tur Hamilton pite girdi ve pite giriş kararı, yağmurun şiddetini artırmasıyla beraber meyvesini verdi . Norris iki tur daha pistte kaldı ve Hamilton'a geçildiği gibi, yarışı da yedinci bitirdi.

Yarıştan sonra Norris ile konuşan Hamilton, başlangıçta pite girmek istemediğini söyledi.

Hamilton, Norris'e "Takımım bugün gerçekten harikaydı fakat ilk pite giriş çağrısını görmezden geldim." derken görüldü.

Mercedes F1 patronu Wolff, yarıştan sonra verdiği demeçte bir pilotun, yarış esnasında tam bir resme sahip olmasının zor olduğunu kabul ederken, takımın yaklaşan yağmurun farkında olduğunu ve bu yüzden pite girmekte kararlı olduklarını belirtti.

Wolff, "Sürücü için, pistin yarısı kuru ve diğeri yarısı biraz ıslak olduğunda durum her zaman için son derece zordur."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leaves his pit box as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, comes in for a stop

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images