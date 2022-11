Mercedes, Hamilton ile kontrat görüşmeleri için kış arasını bekleyecek

Hamilton'ın yakın zamanda, Mercedes ile 2023 sonrası için kontrat imzalayacağını açıklamasıyla; bu hamleyle ilgili spekülasyonlar gündeme geldi.

Motorsport.com da dahil olmak üzere medyaya konuşan Hamilton, "Mercedes ile başka bir anlaşma yapacağız."

"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde takımla bunu tartışacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff; mevcut koltuk "%100" Hamilton'ın olduğu için, takımının başka birini aramadığını söyledi.

Wolff aynı zamanda, bu konu için acele etmediklerini; sezon bittikten sonra buna odaklanmanın daha doğru ve kolay olacağını düşündüklerini söyledi.

Wolff, "Henüz görüşmelere başlamadık."

"Kesinlikle önce sezonu bitirmek ve geçen sefer yaptığımız gibi, kış arasında tam anlamıyla bu konuya odaklanmak istiyoruz."

"Lewis, bizim için bir pilottan çok daha fazlası. Elbette bir kariyer sonundan bahsetmiyoruz, ama Mercedes'in ve sahip olduğumuz birçok sponsorun elçisi olarak takımdaki rolünden ve kitlemizde sahip olduğu etkiden bahsetmek de önemli." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images