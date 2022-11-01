Mercedes, Hamilton ile kontrat görüşmeleri için kış arasını bekleyecek
Mercedes, Lewis Hamilton ile yeni bir Formula 1 kontratı hakkında görüşmek için kış arasını beklemek istiyor.
Hamilton'ın yakın zamanda, Mercedes ile 2023 sonrası için kontrat imzalayacağını açıklamasıyla; bu hamleyle ilgili spekülasyonlar gündeme geldi.
Motorsport.com da dahil olmak üzere medyaya konuşan Hamilton, "Mercedes ile başka bir anlaşma yapacağız."
"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde takımla bunu tartışacağımızı söyleyebilirim." dedi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff; mevcut koltuk "%100" Hamilton'ın olduğu için, takımının başka birini aramadığını söyledi.
Wolff aynı zamanda, bu konu için acele etmediklerini; sezon bittikten sonra buna odaklanmanın daha doğru ve kolay olacağını düşündüklerini söyledi.
Wolff, "Henüz görüşmelere başlamadık."
"Kesinlikle önce sezonu bitirmek ve geçen sefer yaptığımız gibi, kış arasında tam anlamıyla bu konuya odaklanmak istiyoruz."
"Lewis, bizim için bir pilottan çok daha fazlası. Elbette bir kariyer sonundan bahsetmiyoruz, ama Mercedes'in ve sahip olduğumuz birçok sponsorun elçisi olarak takımdaki rolünden ve kitlemizde sahip olduğu etkiden bahsetmek de önemli." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid with his engineer
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton, Formula 1'e katıldığı 2007 senesinden bu yana yalnızca Mercedes motoruyla yarıştı.
2008'de ilk Dünya Şampiyonluğunu elde eden Hamilton, 2012 yılına kadar McLaren ile yarıştı. Britanyalı pilot, 2013'te Mercedes'e geçti. Mercedes'te altı Dünya Şampiyonluğu daha kazandı.
Alman otomobil üreticisi ile ilişkisine değinen Hamilton, diğer hiçbir takıma katılma arzusunun olmadığını söyledi.
Hamilton, "Hedefim Mercedes ile birlikte olmaya devam etmek. 13 yaşımdan beri Mercedes ile birlikteyim, Mercedes-Benz benim ailem."
"Her iyi ve kötü anımda, tüm iniş ve çıkışlarda benimle birliktelerdi. Okuldan atıldığımda, 2020'de olan olaylarda, hatalarımda ve basında çıkan haberlerde bile benimle birliktelerdi."
"Bu takıma ve bu takımdaki bütün insanlara inanıyorum. Ve onlar için olabileceğim en iyi takım arkadaşı olmak istiyorum çünkü markayı olduğundan daha iyi, daha erişilebilir ve hatta daha güçlü hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Bunun ayrılmaz bir parçası olabileceğimi biliyorum." dedi.
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