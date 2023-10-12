Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Bu hafta sonu Katar’ın Losail Uluslararası Pisti’nde yapılan yarışta iki Mercedes sürücüsü George Russell ve Lewis Hamilton ilk virajda temas ettiler.

Temas sonucunda Hamilton yarış dışı kaldı, Russell ise patlak lastiği değiştirmek için ekstra bir pit yapmak zorunda kaldı. Yarışın başlangıcında rakiplerinin orta hamur lastik tercihinin aksine yumuşak lastik tercih eden Hamilton’un neden bu tercihte bulunduğuna dair açıklama Shovlin, başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Shovlin, “Lewis lastik konusunda, özellikle de orta lastikler konusunda, griddeki tüm pilotlara kıyasla çok daha kısıtlı imkanlara sahipti. Bunun tek nedeni cuma sabahı antrenman turlarında attığımız turlardı. Attığımız turlardan dolayı lastik probleminin ortaya çıkacağını düşünmüyorduk. Antrenmanda orta lastiğin yumuşak lastiğe benzer seviyede aşındığını gözlemlemiştik. George’un sprint yarışının startında ve güvenlik aracı çıktıktan sonraki periyotlarda yumuşak lastiklerle gayet iyi bir tempo tutturduğunu gördük. Lewis’in yumuşak lastikle başlamasında herhangi bir olumsuz nokta görünmüyordu, diğer yandan ilk virajda yarış çizgisinin dışında avantaj elde edeceğini ve George’u geçeceğini düşünüyorduk. İki pilotumuz da farklı stratejileri koştuklarının farkındalardı, birbirlerine zaman kaybettirmemeleri önemliydi ve yarış içinde pilotlarımıza bir emir dayatmayacağımız açıktı. İlk turda olan kaza tek kelimeyle bir hataydı.” dedi.

İlk turdaki kazanın ardından pite giren Russell’ın aracında bir hasar olmadığını belirten Shovlin, Russell’ın yarışı hakkında gelen sorulara şöyle cevap verdi: “George’un yarış temposunda da görebileceğiniz üzere araçta herhangi bir hasar yoktu. Kendisi tam anlamıyla bir geri dönüş yarışı koştu ve damalı bayrağa dördüncü sırada ulaşmasını bildi.”

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Kazadan sonra ilk tahminlerimize göre puan barajına gireceğimizi düşünüyorduk anca fazla puan alacağımızı beklemiyorduk. Yarış ilerledikçe tahminlerimiz gittikçe iyileşti. George geçiş yaptıkça önü boş bir alanda sürüş yaptı ve trafiğe takılmadığında yarış temposunun gayet iyi olduğunu gördük. George’un sıra kazanmasını sağlayan da bu güçlü yarış temposuydu. Hepsinden önce strateji ekibimiz yarış stratejisini tekrar gözden geçirerek harika bir iş çıkardı. Bulunduğumuz kötü durumdan en iyi şekilde çıktık ve onların çabasına karşılık dördüncülük bizim için büyük bir başarı oldu.”

Cumartesi günü koşulan Sprint yarışa yumuşak lastikle başlayan George Russell bir süre lider gitmiş, ancak yumuşak lastiklerin ömrünün bitmesiyle sıra kaybetmeye başlamıştı. Pazar günkü yarışta ise 10 tur kala yumuşak lastiklere geçen Russell’ın yarışın son kısmında temposu düşmüştü. Yumuşak lastik seçimi üzerine konuşan Shovlin, başka seçenekleri olmadığını vurguladı.

“Yumuşak lastik bu pist için aşınmaya meyilli bir lastikti, bu yüzden çoğu takım yumuşak lastikleri kullanmaktan kaçındı. George’un seçenekleri ise sınırlıydı, çünkü starttaki kazada lastikleri patladı ve yeni bir set orta hamur lastiği kaybettik. George yumuşak lastiği taktıktan sonra fazla zorlamıyordu. Sonrasında en hızlı turu atmak için zorladı ancak yarışın genel temposundan dolayı halihazırda sıralama turu temposunda gidiyordu ve lastikleri aşırı ısınmıştı. Bu durum lastikleri fazlasıyla hırpaladı, lastik ömrünün azalması da son kısımdaki tempo düşüşünü açıklıyor.”

Katar GP haftası için beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı üzerine konuşan Shovlin, haftanın geneline dair pozitif açıklamalarda bulundu.

“Aracın iyi olacağını biliyorduk. Sprint yarışta aracın bize sunduğu tempoyu gördük ve bu bizim için umut vericiydi. Aracımızın bu piste Suzuka pistinden daha fazla uyumluydu.”

Haftaya Austin’de bulunan COTA pistinde yapılacak Amerika GP öncesi beklentileri açıklayan Shovlin, podyum savaşına dahil olmayı umduklarını söyledi.

“COTA pisti diğer pistlere nazaran daha farklı bir pist. Pistin asfaltı lastiklerin fazla ısınması için tüm koşulları sağlıyor. Ancak bizim asıl endişemiz yüksek hızdaki performansımız . Red Bull ve McLaren’ın güçlü olduğu nokta da burası. Katar’da pek çok yavaş viraj vardı ve biz bu konuda iyiydik. COTA pistinde performansımızın nasıl olacağını öngörmek çok zor ancak hedefimiz podyum için savaşmak. Katar’da iki aracımızla birden podyuma ulaşma şansımız vardı, umarım Austin’de podyuma ulaşırız.”

Yarış sırasında sıcaktan ve nemden rahatsızlandığı için yarıştan çekilen Sargeant’ın durumu ve yarış sonrası fenalaşan pilotların olması tartışmalara sebep olmuştu. Bu konuda açıklama yapan Shovlin seneye Katar GP’nin Kasım ayında olmasının olumlu tarafını vurguladı.

“Sıcaklık, nem, pistin zorlu yapısı ve yüksek hızlı virajlardaki G kuvveti pilotların fiziksel koşullarını fazlasıyla zorlaştırdı. Bu hafta sonu getirilen lastik kuralı ile işler daha da zorlaştı çünkü pilotlar tüm yarış boyunca limitte yarışmak zorunda kaldı. Tüm yarışın sıralama turu temposunda koşulması ile birlikte tüm bu koşullar yarışı takvimin en zor yarışı haline getirdi. Buna çözüm olarak ne yapılabilir diyecek olursanız; seneye Katar GP Kasım ayında yapılacak. Katar için yılın en soğuk döneminde yapılacak bu yarış sanırım yapılabilecek en iyi şey.”

James Vowles, Team Principal, Williams Racing and Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images