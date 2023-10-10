Mercedes: "Hamilton hatasını kabul ederek 'karakterini' ortaya koydu"
Mercedes, Lewis Hamilton'ın Katar Grand Prix'sindeki kazanın sorumluluğunu üstlenmesinin onun "karakterinin gücünü" gösterdiğini düşünüyor.
Hamilton ve takım arkadaşı George Russell yarışın ilk turunda temas yaşamış ve bu temasın ardından İngiliz pilot yarış dışı kalmıştı.
Russell ise çarpışmanın ardından arka sıralara düştükten sonra dördüncü sıraya yükseldi.
Hamilton olayın hemen ardından takım telsizinden "kendi takım arkadaşım tarafından yarış dışı bırakıldım" derken, Russell da suçu Hamilton'a yükledi.
Olayı gözden geçirdikten sonra Hamilton, hatayı üstlendi ve "tüm sorumluluk benim" ifadelerini kullandı.
Losail'de Takım Patronu Toto Wolff'un görevinin bir kısmını yürüten Mercedes'in Motor Sporları İletişim Direktörü Bradley Lord, Hamilton'ın tavrını övdü.
Lord, "Lewis'in bunu yapması ve bu şekilde konuşma gücüne sahip olması, şampiyonların sadece kazanma anlarında değil, en zor anlarda da kendini ortaya koyduğunun kanıtı,"
"Bunu yapabilmesi onun karakter gücüne dair çok şey ifade ediyor."
"Pistte temas etmeleri gibi bir niyetimiz yoktu fakat yaptılar."
"Fakat amacımız asla bu değil. İkisi de takım hedeflerinin çok ama çok farkında ve bizi şampiyonada ikinciliğe taşımak için birlikte çalışmak istiyorlar."
"Ben burada otururken bilgilendirme toplantısı devam ediyor ve orada da aynı konuşmayı yaptıklarından şüphem yok." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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