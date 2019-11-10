Mercedes: "Hamilton ayrılmak isterse biz de alternatiflere bakarız"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın ayrılmak istemesi halinde kendilerinin de alternatif pilotlara bakabileceğini söyledi.
Mercedes pilotu Hamilton'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor ve ismi 2021 için Ferrari ile anılıyor.
Alman üretici, 2019 sezonunun bitmesinin ardından Hamilton'la yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak ve her iki taraf da yeni sözleşme imzalamaya oldukça sıcak bakıyor.
Bununla birlikte Ferrari'nin önümüzdeki yıl da şampiyon olamaması halinde gözünü karartıp Hamilton'la ciddi görüşmeler yapma ihtimali de var.
Konu hakkında Sky İtalya'ya konuşan Mercedes takım patronu Wolff, Hamilton'ın başka seçeneklere bakması halinde, kendilerinin de aynı şeyi yapacağını söyledi.
Wolff, “Pilotların her zaman Formula 1'in en önemli markası olan Ferrari'de olmayı hayal etmesi çok doğal. Kırmızı, Formula 1'de bir güneş gibi." dedi.
Hamilton'ın bu "güneşi" takip etmesi gerekip gerekmediği sorusuna, "Lewis'in çalışmayı sevdiği takım ve insanlarla birlikte olmaya ihtiyacı var. Bugün bakarsanız, hisleri ve kalbi Mercedes'le."
"Formula 1'deki en rekabetçi sürücü kadrosuna sahip olmayı umuyoruz ve bugün baktığımız zaman önceliğimiz Lewis."
"Ama eğer pazara bir göz atmak isterse, bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Sonuçta sevdiğim başka isimler de var." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Mercedes: "Hamilton ayrılmak isterse biz de alternatiflere bakarız"
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