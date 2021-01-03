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Formula 1 / Analiz

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?

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Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Son şampiyonun, Mercedes ile olan kontratı bitmiş durumda ve Brackley merkezli takım şu anda tek sürücüye sahip: Bottas. Wolff, Barcelona'da yapılacak kış testlerine kadar Lewis'in kararını beklemek istiyor ancak Daimler başkanı Ola Kallenius ise aynı düşünceye sahip değil ve hızlı bir şekilde kontratın tamamlanmasını istiyor, aksi takdirde Russell, Williams'dan geri çağırılacak. Bu kontrat savaşında yanma riskini alan kim?

Mercedes an itibariyle tek sürücüyle anlaşmış durumda: Valtteri Bottas. Lewis Hamilton'ın ise Alman üreticiyle olan sözleşmesi, kağıt üzerinde olsa da, sona etmiş durumda, bu yüzden yedi kez dünya şampiyonu pilot şu anda boşta.

Brackley merkezli takımın patronu Toto Wolff, sürücüsüne baskı uygulamak istemiyor ve pek çok kez bu durumun 1-3 Mart arasında yapılacak olan Barcelona testlerine kadar çözülmesinin önemli olduğunu söylemişti.

Bu konuda beklentilerin Hamilton'ın; maaşı, kontrat uzunluğu ve öz imaj konusunda olan durumları yönettiği yönünde. Bilindiği üzere İngiliz pilot, pek çok iş arkadaşı gibi sadece F1'e odaklanmış olan bir isim değil, Hamilton'ın jet sosyetede, moda ve eğlence dünyasında da belirli zevkledi bulunmakta.

Ancak Toto Wolff uzun bir zamandır bunun bir problem olmadığını ve bir anlaşmanın yaratılacağını söylemekteydi, buna rağmen zaman geçmeye devam ediyor ve kontrat resmi bir şekilde sona erdi. 

Peki Avusturyalı menajer ve Lewis arasındaki bu kopukluk nedir? Kopukluk yok. İkilinin ilişkisi, profesyonel işlerinin de ötesine geçmiş durumda ve uzun süredir olan birliktelikleri sayesinde artık aralarında, büyük bir saygının temelini yarattığı, derin bir arkadaşlık var.

Peki problem nerede? Lewis'in tavırları Daimler yönetim kurulunun hoşuna gitmemekte, ki yönetim kurulu da Wolff'e kontratı bir an önce tamamlaması için direktif vermiş durumda, ancak Alman şirketin başkanı Ola Kallenius tarafından bir takım sınırlamalar getirildi.

İsveçli yönetici şirket içerisinde büyük ücret kesintilerinde bulundu: Kallenius, şirketi yeniden yapılandırmaya soktu ve bu sebeple F1 takımının en üst düzey sürücüsüne maaş artırımına girmeyi kabul etmiyor.

Yapılan teklif gayet net: yılda 40 milyon euroluk bir maaş, sürücüler şampiyonluğunun kazanılması halinde ise maaşın %10'u kadar prim ve bir AMG One hediyesi. Kısaca söylemek gerekirse bu kısımda büyük bir düşünce ayrılığı yok gibi durabilir. Ancak İngiliz pilot alacağı para ile beraber kontratın zamanlamasını ve özgürlüğünü de tartışmak istiyor.

 

Hamilton, Mercedes markasında sürücü olmanın ötesinde bir rol oynamak istiyor. İngiliz pilotun amacı, elektrikli araçlara olan geçişin bir parçası olmak, aynı ırkçılığa karşı gösterdiği tutumdaki rolü gibi.

Şunu unutmayalım ki Alman üreticinin W11'inin rengini gümüşten siyaha döndürmesi onun sayesinde oldu. Dünya şampiyonunun ikna kabiliyetinin tartışılmaz olduğu bir gerçek ve muhtemelen Hamilton, kariyerinin ötesine geçen bir ilişkinin temelini oluşturma fikrinde.

Wolff, Brackley merkezli takımın yeni partneri olan INEOS'un desteğini alabilir. INEOS, Daimler ve Toto ile beraber eşit olarak takımın %33.3'lük hissesine sahip ve bu sebeple bir sponsordan ziyade bir partner konumunda.

Bu nedenle INEOS, ekstra ücret ile beraber Hamilton'ın istediği parayı kendisine sağlayabilir, ancak Kallenius ise George Russell'ı Williams'dan Mercedes'e geri çağırma opsiyonunu elinde barındırıyor.

Hiç kimse böyle bir ayrılığın olmasını beklemiyor, ancak olan müzakereler ise durmuş durumda. Şu anda görüşmeler çıkmaza girmiş durumda ve bunun sonucu, üç partner arasında yaratılan nazik dengenin bozulmasına neden olabilir.

Teknik bakış açısından, Red Bull'un 2020 sezonunun son yarışını kazanmış olmasına rağmen,  Mercedes'in gücünün ulaşılamaz olduğu bir gerçek, ancak aynı zamanda politik bakış açısından ise tüm parçalar yerine hâlâ oturmamış durumda. Peki eninde sonunda kazanan kim olacak?

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Franco Nugnes

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