Mercedes, hâlâ lastik sıcaklığı sorununa çözüm bulmaya çalışıyor

Mercedes, Formula 1'deki performansını etkileyen lastik sıcaklığı sorunlarını tam olarak aşmak için hâlâ zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Alman üretici bu yıl W15 aracının daha soğuk koşullarda parladığı ancak sıcaklık arttığında rakiplerine kıyasla daha fazla zorlandığı bir eğilim gösterdi.

Takım, bunun aracın arka lastiklerine daha fazla ısı aktarmasının bir sonucu olduğunu düşünüyor - bu durum soğuk havalarda lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek için iyi olsa da, güneşli günlerde lastikler aşırı ısınarak olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

Mercedes, bu sorunu çözmenin kolay olmadığını ve takımın memnun kalacağı bir noktaya gelmesi için birkaç geliştirme adımının atılması gerektiğini düşünüyor.

Pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin şunları söyledi: "Silverstone gibi pistlerde arka tarafın çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Avusturya ve Budapeşte'de ise istikrarsızdık."

"Bu tamamen lastiklere diğer araçlara kıyasla daha fazla sıcaklık verdiğimiz gerçeğinden kaynaklanıyor.”

"Bu alan üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu yapmak için planlarımız var, ancak bu tek bir aero güncellemesiyle çözebileceğiniz türden bir sorun değil. Bunun üstesinden gelebilmek için birkaç geliştirme yapmamız gerekecek."

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the team principals' Press Conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lastik sıcaklıklarıyla ilgili ortaya çıkan bir teori, bunun sadece genel bir yere basma kuvveti eksikliğinin bir sonucu olabileceği yönünde. Bu da diğer arabalardan daha fazla kayma olmasına neden oluyor.

Ancak Shovlin, W15'in özelliklerini etkileyen şeyin bu olduğuna ikna olmuş değil.

"Aracımızın ne kadar yere basma kuvvetine sahip olduğu açısından Silverstone'a bakarsanız, McLaren veya Red Bull'dan çok farklı olamaz çünkü aksi takdirde ilk stintte az da olsa arayı açamazdık."

"Bu yüzden sorunun temel nedeninin bu olduğunu düşünmüyoruz.”

"İnsanların araçlarını şu anda nerede kullandıklarına bakarsanız, hepsi hedeflediğiniz sürtünme seviyesi ve bundan elde ettiğiniz yere basma kuvveti açısından oldukça dar bir pencerede birleşiyor. Sanırım biz de o civardayız”

"Açıkçası bu, gelişmeye devam edecek temel alanlardan biri. Ancak bizimki sadece arka lastik sıcaklığıyla ilgili bir sorun ve odak noktamızın çoğu da bu." diye açıkladı.

Bunun aero ziyade mekanik bir sorun olup olmadığı sorulduğunda Shovlin şunları ekledi: "Bu sadece aracı nasıl çalıştırdığınızla ilgili.”

"Aracı nasıl kullandığınızı değiştirmenize yardımcı olacak mekanik araçlara ihtiyacınız olabilir. Ancak aynı şeyi aero özelliklerini hız aralığı ve viraj boyunca değiştirerek de başarabilirsiniz.”

"Arabamızla onlarınki arasındaki her yönü tam olarak anlamıyoruz ancak ihtiyacımız olan tek şey aracımızı geliştirecek yönü bulmak. Olmak istediğimiz yere ulaşana kadar bu sorunun üzerine gitmeye devam edeceğiz."