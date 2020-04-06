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Formula 1 / Son dakika

Mercedes günlük 250 solunum cihazı üretiyor

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Mercedes günlük 250 solunum cihazı üretiyor
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 10:29

Mercedes, İngiltere'deki koronavirüs hastalarına yardım etmek amacıyla üretmeye başladığı solunum cihazlarından günde 250 tane üretiyor.

İngiltere'de bulunan Formula 1 takımları, koronavirüs karşısında güçlerini birleştirmiş ve Proje Pitlane projesini başlatmışlardı. F1 takımları bu sayede mühendislik yeteneklerini sağlık alanında sergilemeye başladılar.

Mercedes, 18 Mart’taki ilk toplantıdan sonra 100 saat içerisinde ilk cihazı üretmeyi başarmıştı. Cihaz İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’ndan da onay aldı.

Red Bull Racing, Racing Point, Haas, McLaren, Renault ve Williams da projede yer alıyor.

Mercedes cihazın üretimine tamamen başlamış durumda ve şu anda günlük 250 solunum cihazı üretiyor.

Üretim kapasitesi yavaş yavaş artarken, haftalık 10 bine kadar çıkartılması planlıyor.

Cihazın tasarımı Mercedes ve London University College tarafından ortaklaşa geliştirildi ve Red Bull Racing başta olmak üzere, diğer takımlar bu ünite için bileşenler üretiyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Motor departmanındaki çalışanları, yoğun bakımda kullanılabilen yapay solunum cihazları üretimine aktardık. Genellikle bu tür cihazların geliştirilmesi altı ay sürüyor. Ancak 100 saatte bunu yaptık. Şimdi üretim hacmini, haftada 10 bin adete çıkarıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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