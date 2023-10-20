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Mercedes, güncellenmiş W14 tabanında neler değiştirdi? 

Mercedes, Amerika'ya 2024 F1 aracının gelişimi için "öncü" rolü oynayacak yeni bir taban getirdi.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
Yardımcı Editör Giorgi Piola
Güncelleme
Mercedes W14 technical detail

Mercedes'in W14'ün tabanına yaptığı değişiklikler iki ana bölüme ayrılabilir: Ön bölüme etkisi olan değişiklikler ve dış yüzey bölümüne etkisi olanlar. 

Bununla birlikte, dış yüzeylerdeki değişiklikleri açıkça görebilsek de, görülebilen bölümlerdeki gelişimlerden yararlanmak için tabanın altında -görülmeyen kısmında- da büyük bir çalışma yapılmış olması oldukça muhtemel. 

Mercedes W14 technical detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W14 technical detail

Tabanın ön tarafına baktığımızda, ön kenar bölümünün yükseltildiğini görüyoruz. Ayrıca taban çitleri, hem zeminin ön kenarının altındaki hem de üstündeki hava akışı üzerinde etkili olmaları için bazı değişimlere uğramış. Bu çitlerin sadece konumlandırması değil, aynı zamanda şekillerinde de değişimler yapılmış. 

Buna ek olarak, en dıştaki çit düzenlenmiş ve tabandaki geçiş rampasından önce büyük bir basamak yerine tüylü bir kenar kullanılmış. 

Tabanın bu rampalı bölümü de bu bölgede taban altında yapılan hacimsel değişikliklerden yararlanacak şekilde ayarlanmış. 

Mercedes W14 technical detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W14 technical detail

Kanatçıklarla birlikte kaydırma benzeri bir tasarıma sahip olan kenar kanadın ön bölümü de değiştirilmiş. 

Bu kaydırmalı bölüm artık daha da fazla bombeye sahip, bu da kanatların üretilen ek yere basma gücü için gerekli desteği sağlamak üzere yeniden yönlendirilmesi gerekmesine neden oluyor.

Mercedes bu yarış öncesinde güncelleme ve bu değişimlerin sunulabileceği potansiyel hakkında çekingen davrandı.

Ancak Alman ekibin, fikirlerinin gelecek yılki projede de nasıl işleyebileceğini daha iyi anlamak için şu anda yapılan değişikliklerden öğrenebileceği çok şey olduğu açık.

Takım patronu Toto Wolff, "Bu değişimler umuyoruz ki ufak bir gelişim getirecek ama daha önemlisi, W15'in gelişimi yolundaki bir başka mihenk taşı olacak." 

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