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Formula 1 Belçika GP

Mercedes güncellenmiş tabanı Zandvoort'a getirecek

Mercedes, Zandvoort'a Spa'da kullanmadığı güncellenmiş tabanı getirecek.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Belçika'da cuma günü güncellenmiş tabanı test etmişti ancak hafta sonunun geri kalanında eski tabanı kullandı.

Mercedes baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, takımın şimdi yeni parçaları Ağustos tatilinden sonra Zandvoort'ta kullanacağını dile getirdi.

Shovlin, "Spa'da yeni tabanı araçtan çıkarmamızın ve W15'i Silverstone versiyonuna geri döndürmemizin nedeni Silverstone'da çok iyi bir yarış çıkarmış olmamızdı."

"Spa ve Silverstone'daki pistler viraj hızları açısından birbirine çok benziyor."

"Ayrıca yeni tabanın bazı sorunlara neden olduğunu gördük. Şimdi bu sorunların yeni parçaların özellikleriyle değil, Spa'da kullandığımız ayarlarla ilgili olduğuna inanıyoruz."

"Tüm bunlar hızlı virajlarda aracın zıplamasına ve denge sorunlarına yol açtı. Silverstone versiyonuna geri döndükten sonra araç normale döndü."

"Şimdi elimizde toplanan verileri analiz etmek için çok zamanımız var. Tam olarak neyi yanlış yaptığımızı bulacağız. Zandvoort'ta o tabanı tekrar araca koyacağımıza eminim." dedi.

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