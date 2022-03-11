Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari, Kaspersky logolarını araç ve kasklardan kaldırma kararı aldı Sonraki / Gasly: "İlk sırada olmak harika"
Formula 1 Haberler

Mercedes: "Güncellemeleri değerlendirmek için erken"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, henüz Bahreyn'e getirdikleri güncellemeleri yorumlamanın doğru olduğuna inanmıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mercedes: "Güncellemeleri değerlendirmek için erken"
Haberi dinle

Mercedes, beklendiği üzere Bahreyn'e önemli bir güncelleme paketiyle geldi ve aero güncellemeler sonrası aracın sidepod kısmı neredeyse araçtan kaldırıldı.

Lewis Hamilton sabah bölümünde yeni W13'le aero veri toplamaya odaklandı ve hem C2 hem de C3 lastikleri test etti.

George Russell ise öğleden sonra W13'ün dengesini ve sürülebilirliğini daha iyi anlamak adına farklı bir test programı üzerinde çalıştı.

İki sürücü de 60 tur barajını aşarken, Andrew Showlin günden memnun olduklarını belirtti.

Showlin, "Barselona ile kıyaslandığında, aracı tüm tur boyunca dengeli hale getirmek burada biraz daha zordu."

"Gün içerisinde ilerleme kaydetmiş gibi görünüyorduk fakat hava sıcaklığının düşmesi, günün ilerleyen saatlerinde attığınız adımları olduğundan daha iyi gösterme eğiliminde olduğu için, burada kesin bir yargıya varmak her zaman için zordur."

"Güncelleme paketimizin performansını doğrulamak adına yapılacak çok iş var ve önümüzdeki birkaç gün boyunca veri toplama programımıza devam edeceğiz. Bu açıdan her şeyin istediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını söylemek için henüz erken." 

"Yavaş ve yüksek hızlı virajlar arasındaki doğru dengeyi yakalamak adına yapılacak daha çok iş var. Ayrıca lastik aşınması da biraz fazla." 

"Kısacası önümüzdeki iki günlük süreçte yoğunlaşacağımız çok şey var. Yeni araç ve lastiklerle büyük bir öğrenme eğrisindeyiz. Bugün elde ettiğimiz şeyleri analiz edeceğiz ve umarım yarın için bir adım daha ileri gidebiliriz." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Ferrari, Kaspersky logolarını araç ve kasklardan kaldırma kararı aldı
Önceki haber

Ferrari, Kaspersky logolarını araç ve kasklardan kaldırma kararı aldı
Sonraki haber

Gasly: "İlk sırada olmak harika"

Gasly: "İlk sırada olmak harika"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün

Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak

Son Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün

Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Formula 1 Formula 1

Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak
Formula 1 Formula 1

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak

Haas'ın yeni test programı belli oldu
Formula 1 Formula 1

Haas'ın yeni test programı belli oldu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.