Mercedes: "Güncellemeleri değerlendirmek için erken"

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Mercedes, beklendiği üzere Bahreyn'e önemli bir güncelleme paketiyle geldi ve aero güncellemeler sonrası aracın sidepod kısmı neredeyse araçtan kaldırıldı.

Lewis Hamilton sabah bölümünde yeni W13'le aero veri toplamaya odaklandı ve hem C2 hem de C3 lastikleri test etti.

George Russell ise öğleden sonra W13'ün dengesini ve sürülebilirliğini daha iyi anlamak adına farklı bir test programı üzerinde çalıştı.

İki sürücü de 60 tur barajını aşarken, Andrew Showlin günden memnun olduklarını belirtti.

Showlin, "Barselona ile kıyaslandığında, aracı tüm tur boyunca dengeli hale getirmek burada biraz daha zordu."

"Gün içerisinde ilerleme kaydetmiş gibi görünüyorduk fakat hava sıcaklığının düşmesi, günün ilerleyen saatlerinde attığınız adımları olduğundan daha iyi gösterme eğiliminde olduğu için, burada kesin bir yargıya varmak her zaman için zordur."

"Güncelleme paketimizin performansını doğrulamak adına yapılacak çok iş var ve önümüzdeki birkaç gün boyunca veri toplama programımıza devam edeceğiz. Bu açıdan her şeyin istediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını söylemek için henüz erken."

"Yavaş ve yüksek hızlı virajlar arasındaki doğru dengeyi yakalamak adına yapılacak daha çok iş var. Ayrıca lastik aşınması da biraz fazla."

"Kısacası önümüzdeki iki günlük süreçte yoğunlaşacağımız çok şey var. Yeni araç ve lastiklerle büyük bir öğrenme eğrisindeyiz. Bugün elde ettiğimiz şeyleri analiz edeceğiz ve umarım yarın için bir adım daha ileri gidebiliriz." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images