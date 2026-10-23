Formula 1 Amerika GP

Mercedes güncellemelerden memnun: "Araç daha sağlam ve dengeli"

Austin'e getirilen güncellemeleri değerlendiren Bradley Lord, ayar değişikliklerinin aracın dengesine ve viraj performansında olumlu etki ettiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 23 Eki 2026 22:34

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

ABD Grand Prix antrenman seanslarında Mercedes aracıyla ilgili bazı sorunlar yaşadı. İlk antrenman seansında her iki pilotun da aracın frenleme ve viraj alma dengesinden şikayet etmesi üzerine teknik ekip, seanslar arasındaki vakitte radikal ayar değişikliklerine gitti. Yapılan değişikliklerin ardından Kimi Antonelli ve George Russell'ın pistteki hissi belirgin şekilde gelişti.

İki seans arasındaki değişimi ve araçtaki gelişimi değerlendiren Bradley Lord, pilotların ilk seans sonrasındaki şikayetlerini ve yapılan müdahaleleri şu sözlerle özetledi: "İlk antrenman seansının ardından her iki pilotumuz da pek mutlu değildi. Aracın durmakta ve virajlara girmekte çok zorlandığından bahsediyorlardı.”

Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

“Seanslar arasındaki vakitte bazı iyileştirmeler ve ayar değişiklikleri yaptık. İkisi de ilk sürüşün ardından pite döndüklerinde aracın artık rahatça manevra yapabildiğini, virajları dönebilmek için gaza aşırı yüklenmek zorunda kalmadıklarını ve bu sayede arka lastikleri aşırı ısındırmadıklarını söylediler.”

“Dolayısıyla ileriye doğru oldukça makul bir adım attık. Umarım geceden sabaha biraz daha performans bulabiliriz. En azından araç şu anda çok daha sağlam ve dengeli görünüyor."

Cuma günkü uzun etap ve tek tur simülasyonlarında zirvedeki dört takım arasındaki rekabete dikkat çeken Lord, hafta sonunun geri kalanı için oldukça yakın bir mücadele öngördü: "Uzun etap grafiklerini ve verilerini inceledik. Leclerc, Verstappen, Kimi ve oldukça güçlü görünen Norris arasındaki farkı anlayabilmek için verilere adeta gözlerinizi kısarak bakmanız gerekiyor, o kadar yakınlar.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

“Bu yüzden ön gruptaki sekiz araç arasında çok çetin bir savaş mücadele düşünüyorum.”

“Benzer şekilde tek tur performanslarında da durum aynı. Farklar saniyenin onda biri ya da yarım onda biri seviyesinde.”

“Gerçekten çok kıran kırana ve heyecan verici bir mücadele bizi bekliyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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